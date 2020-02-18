В Ірландії шторм "Денніс" викинув на берег "корабель-привид"

В Ірландії біля села Баллікоттон, розташованого поблизу міста Корк, у понеділок, 17 лютого, на мілину сіло 77-метрове вантажне судно "MV Alta", яке понад рік дрейфувало Атлантикою без екіпажу. Корабель прибився до узбережжя Ірландії останніми вихідними під час буревію "Денніс".

Історія корабля-привида

Корабель під прапором Танзанії вийшов з ладу на шляху з Греції в Гаїті ще у вересні 2018 року, повідомляє агенція AFP. Десять членів екіпажу провели 20 днів у відкритому морі. Потім, коли корабель був приблизно за дві тисячі кілометрів на південний схід від Бермудських островів, моряків евакуювала берегова охорона США, зазначає агентство dpa.

Згодом влада США заявила, що веде переговори з власником судна щодо організації буксиру його до берега. Пізніше морський новинний сайт Fleetmon повідомив про отримання листа від ймовірного власника, який заявив, що корабель був двічі викрадений з Гаяни в процесі його порятунку.

Про подальше місцезнаходження судна стало відомо лише в серпні 2019 року, коли патрульний корабель ВМС британського королівського флоту виявив, що "MV Alta" дрейфує без екіпажу в Атлантиці. "Ми спробували встановити контакт і запропонувати свою допомогу, але ніхто не відповів", - йдеться в повідомленні патрульного корабля в Twitter.

Кінець подорожі

Подорож корабля тепер закінчилася біля берегів Ірландії під час шторму "Денніс", який супроводжувався дощем і швидкістю вітру до 110 кілометрів на годину.

Влада міста Корк заявила, що ознак забруднення навколишнього середовища внаслідок події немає. Такого висновку дійшла берегова охорона, яка також підтвердила, що людей нині на судні немає. Корабель "MV Alta" повинні ще перевірити фахівці під час відпливу, але подальша доля судна поки що залишається невизначеною.