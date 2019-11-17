В Ірані під час "бензинових" протестів затримали близько тисячі людей - ЗМІ

В Ірані під час протестів проти підвищення цін на бензин за останні дні були затримані близько тисячі людей, повідомила у неділю, 17 листопада, іранська агенція новин Fars. Напередодні протестувальники підпалили понад сотню. банків та магазинів.

За даними місцевого агентства Isna, під час сутичок у місті Керманшах на заході країни 16 листопада загинув поліцейський. Днем ранішеі у місті Сирджан на півдні країни був убитий один протестувальник, багато інших отримали поранення.

Під час протесту 16 листопада в Тегерані

По всій країні погано працює інтернет, багато користувачів не мають доступу до мережі. За даними міністерства зв'язку, доступ до інтернету був обмежений на 24 години за вказівкою Ради національної безпеки, повідомляє агенція новин dpa.

Тим часом духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї заявив, що влада не відмовиться від планів нормувати продаж бензину і підвищити ціни на пальне. В ефірі державного телебачення 17 листопада він заявив, що цей крок базувався на рекомендаціях експертів, його потрібно виконати. При цьому Хаменеї наголосив, що за саботаж та підпали несуть відповідальність вороги країни, а не її народ.

Протест проти підвищення цін на бензин 18 листопада в місті Ісфахан

Рішення нормувати продаж і водночас підвищити ціни на бензин щонайменше на 50 відсотків було ухвалене урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник бензинової карти може купити до 60 літрів бензину на місяць за ціною 15 тисяч ріалів, що дорівнює 11 євроцентам. Ті, кому потрібно більше пального, змушені будуть платити 30 тисяч ріалів (22 євроценти) за кожен наступний літр. Досі один літр бензину коштував 10 тисяч ріалів (сім євроцентів).