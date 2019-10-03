 В Ірані заявляють про ракетну атаку на танкер в Червоному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

В Ірані заявляють про ракетну атаку на танкер в Червоному морі

Іран заявляє про ушкодження танкера Національної іранської танкерної компанії у Червоному морі внаслідок ракетної атаки.

Іранський танкер

Іранський танкер (фото з архіву)

Дві ракети влучили у іранський танкер, що перебував на той момент у Червоному морі поблизу саудівського узбережжя. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, заявили в державній Національній іранській танкерній компанії.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомляє про те, що ракети пошкодили два резервувари на борту танкера, що призвело до витоку нафти в Червоне море. Пізніше агентство повідомило, що витік нафти було взято під контроль.

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За даними IRNA, ушкоджений танкер називається Sabity, втім, за інформацією агентства AP, востаннє це судно вмикало транспондер, що дозволяє відслтежувати його переміщення, поблизу іранського порту Бандар-Аббас. 

Саудівська Аравія поки що жодним чином не прокоментувала повідомлення про атаку на танкер. Спікер П'ятого флоту ВМС США Піт Пагано заявив, що американські військові в курсі повідомлень про інцидент, але поки також не коментують його.

Інформація про атаку вже призвела до зростання цін на нафту на два відсотки, повідомляє інформаційне агентство AFP. В агентстві пояснюють таке зростання занепокоєнням щодо долі постачань нафти з регіону на тлі минуломісячної ракетної атаки на саудівські нафтопереробні заводи, відповідальність за які взяли на себе єменські повстанці, підтримувані Іраном.

Раніше США звинувачували Іран в атаках на саудівські танкери поблизу Ормузької протоки. Ці звинувачення у Тегерані спростовували.

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