В Ірані заявляють про ракетну атаку на танкер в Червоному морі

Дві ракети влучили у іранський танкер, що перебував на той момент у Червоному морі поблизу саудівського узбережжя. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, заявили в державній Національній іранській танкерній компанії.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомляє про те, що ракети пошкодили два резервувари на борту танкера, що призвело до витоку нафти в Червоне море. Пізніше агентство повідомило, що витік нафти було взято під контроль.

За даними IRNA, ушкоджений танкер називається Sabity, втім, за інформацією агентства AP, востаннє це судно вмикало транспондер, що дозволяє відслтежувати його переміщення, поблизу іранського порту Бандар-Аббас.

Саудівська Аравія поки що жодним чином не прокоментувала повідомлення про атаку на танкер. Спікер П'ятого флоту ВМС США Піт Пагано заявив, що американські військові в курсі повідомлень про інцидент, але поки також не коментують його.

Інформація про атаку вже призвела до зростання цін на нафту на два відсотки, повідомляє інформаційне агентство AFP. В агентстві пояснюють таке зростання занепокоєнням щодо долі постачань нафти з регіону на тлі минуломісячної ракетної атаки на саудівські нафтопереробні заводи, відповідальність за які взяли на себе єменські повстанці, підтримувані Іраном.

Раніше США звинувачували Іран в атаках на саудівські танкери поблизу Ормузької протоки. Ці звинувачення у Тегерані спростовували.