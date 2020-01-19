В Ірані запевняють, що залишаються в ядерній угоді

Іран все ще залишається у ядерній угоді від 2015 року, попри поступову відмову від своїх зобов'язань. Про це у понеділок, 20 січня, заявив речник міністерства закордонних справ країни Аббас Мусаві. Він також розкритикував європейські країни через недостатні зусилля для порятунку угоди.

"Тегеран все ще залишається в угоді... Заяви європейських держав про порушення Іраном угоди є необґрунтованими", - сказав він під час щотижневого телевізійного брифінгу.

Тегеран наполягає на тому, щоб інші країни також виконували умови ядерної угоди. "Чи буде Іран надалі зменшувати свої ядерні зобов'язання, залежатиме від інших сторін та від того, чи будуть забезпечені угодою інтереси Ірану", - наголосив Мусаві. Він також додав, що Тегеран не закрив "двері для переговорів" для подолання теперішньої кризи щодо ядерної угоди.

Як повідомлялось, 14 січня внаслідок поетапного відходу Тегерана від дотримання умов ядерної угоди Німеччина, Франція та Великобританія запустили механізм вирішення спорів, прописаний у договорі. Країни наголосили, що "у них не залишилося іншого вибору", окрім як звернутися стосовно невиконання Іраном своїх зобов'язань до Спільної комісії з вирішення спорів. При цьому держави наголосили на своєму прагненні зберегти ядерну угоду. Про нові санкції проти Тегерана не йдеться, зазначив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. 5 січня іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень.

На кого націлені санкції США? Іран Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

На кого націлені санкції США? Північна Корея Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

На кого націлені санкції США? Сирія Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

На кого націлені санкції США? Росія У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

На кого націлені санкції США? Куба Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк

