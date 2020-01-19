 В Ірані запевняють, що залишаються в ядерній угоді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ірані запевняють, що залишаються в ядерній угоді

Попри попередні наміри збагачувати уран без обмежень, Іран заявляє про прихильність ядерній угоді від 2015 року. Уряд країни критикує європейські держави через недостатні зусилля для порятунку договору.

Іранський реактор в Араку

Іранський реактор в Араку

Іран все ще залишається у ядерній угоді від 2015 року, попри поступову відмову від своїх зобов'язань. Про це у понеділок, 20 січня, заявив речник міністерства закордонних справ країни Аббас Мусаві. Він також розкритикував європейські країни через недостатні зусилля для порятунку угоди.

"Тегеран все ще залишається в угоді... Заяви європейських держав про порушення Іраном угоди є необґрунтованими", - сказав він під час щотижневого телевізійного брифінгу.

Тегеран наполягає на тому, щоб інші країни також виконували умови ядерної угоди. "Чи буде Іран надалі зменшувати свої ядерні зобов'язання, залежатиме від інших сторін та від того, чи будуть забезпечені угодою інтереси Ірану", - наголосив Мусаві. Він також додав, що Тегеран не закрив "двері для переговорів" для подолання теперішньої кризи щодо ядерної угоди. 

Як повідомлялось, 14 січня внаслідок поетапного відходу Тегерана від дотримання умов ядерної угоди Німеччина, Франція та Великобританія запустили механізм вирішення спорів, прописаний у договорі. Країни наголосили, що "у них не залишилося іншого вибору", окрім як звернутися стосовно невиконання Іраном своїх зобов'язань до Спільної комісії з вирішення спорів. При цьому держави наголосили на своєму прагненні зберегти ядерну угоду. Про нові санкції проти Тегерана не йдеться, зазначив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

DW.COM

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ. (05.01.2020)

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. 5 січня іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


Дивитись відео 01:15

В тренді модернізація та зростання витрат на ядерну зброю (18.06.2018)

DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

В тренді модернізація та зростання витрат на ядерну зброю (18.06.2018)  

Також за темою

Iran Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) inspiziert Atomanlage

Іран може переглянути співпрацю з МАГАТЕ 19.01.2020

Якщо країни Європи будуть "несправедливі" щодо Ірану, той відповість "серйозними" заходами, які торкнуться співпраці з МАГАТЕ, заявив голова іранського парламенту.

Iran Atomprogramm

Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою 05.01.2020

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ.

Iran Schwerwasserreaktor in Arak

Три держави ЄС запустили механізм вирішення спорів щодо ядерної угоди з Іраном 14.01.2020

Німеччина, Франція та Великобританія підкреслюють, що мають на меті врятувати ядерну угоду з Іраном. На цьому наполягає і Жозеп Боррель, який буде координатором передбаченої в угоді Спільної комісії.

Реклама

Докладно

Олена Сорокіна майже рік провела в підвалах у Луганську

Полон у підвалах "ЛНР": історія Олени Сорокіної

Олена Сорокіна провела в Луганську в полоні проросійських сепаратистів майже рік.  

Жителі муніципалітету Грюнгайде протестують проти будівництва заводу Tesla

Попри протести: Tesla продадуть 300 га землі під Берліном

Очікується, що на заводі Tesla в землі Бранденбург з літа 2021 року щорічно випускатимуть 150 тисяч електромобілів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  