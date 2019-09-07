 В Ірані діють удосконалені центрифуги для збагачення урану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ірані діють удосконалені центрифуги для збагачення урану

Зараз в Ірані працюють 60 вдосконалених центрифуг зі збагачення урану, повідомив глава Організації ядерної енергії країни Алі Акбар Салехі. ЄС закликає Тегеран виконувати умови ядерної угоди.

Установка для збагачення урану в Ірані (архівне фото)

Установка для збагачення урану в Ірані (архівне фото)

Глава Організації ядерної енергії Ірану Алі Акбар Салехі визнав, що на даний час в країні діють 60 вдосконалених центрифуг зі збагачення урану IR-6, повідомила у понеділок, 4 листопада, агенція АР. Це вдвічі більше, ніж було відомо раніше.

Салехі також повідомив, що після третього етапу скорочення Іраном виконання зобов'язань зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, викликаного виходом США з угоди, країна наростила збагачення урану з 450 грамів на добу до п'яти тисяч грамів.

В Європейському Союзі закликали Іран продовжити виконувати умови ядерної угоди. "Ми продовжуємо закликати до анулювання таких заходів і всього, що може поставити під питання угоду щодо іранської ядерної програми", - заявила речниця верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерики Могерині Майя Косьянчич.

DW.COM

Представник Ірану назвав конструктивною зустріч у Відні країн-підписантів ядерної угоди. Але водночас пригрозив, що Тегеран підвищить рівень збагачання урану, якщо європейські країни не забезпечать інтереси Ірану. (28.07.2019)

Влада Ірану повідомила, що країна має вже 370 тонн урану, збагаченого до 4,5 відсотка, та збирається продовжити його виробництво. Обсяги і рівень збагачення урану порушують атомну угоду, підписану країною 2015 року. (13.08.2019)

За її словами, йдеться про дотримання цієї міжнародної угоди. "Від цього залежить наша безпека, і ми очікуємо від Ірану повної відповідності даній угоді", - наголосила Косьянчич, додавши, що за ситуацією продовжує спостерігати Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій щодо Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.

Також за темою

Iran Sprecher der Atomorganisation Behrus Kamalwandi

Іран активував 40 центрифуг для збагачення урану 07.09.2019

Іран почав запускати 40 центрифуг для збагачення урану. Також у Тегерані хочуть відновити проведення раніше припинених науково-дослідних робіт у ядерній сфері.

USA Präsident Donald Trump auf dem Morristown Municipal Airport in Morristown

Трамп застеріг Іран після заяви про збагачення урану 08.07.2019

Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю, заявив президент США Дональд Трамп після оголошенням Тегерана про порушення умов ядерної угоди. Вашингтон готує нові санкції проти країни.

Deutschland Auswärtiges Amt in Berlin

Берлін і Брюссель закликають Тегеран повернутися до виконання умов ядерної угоди 07.07.2019

У Берліні і Брюсселі "надзвичайно стурбовані" заявою уряду Ірану про початок збагачення урану вище ліміту та закликають повернутися до виконання умов ядерної угоди.

Реклама

Докладно

Гомосексуальність було виключено з міжнародного класифікатора хвороб 1990 року

Гомосексуальність - не хвороба

Німецький міністр пропонує штрафувати тих, хто хоче "лікувати" гомосексуалів. Це правильний сигнал, вважає Інес Поль.  

Deutschland | Würstchen auf Grill | Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  