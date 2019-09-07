В Ірані діють удосконалені центрифуги для збагачення урану

Глава Організації ядерної енергії Ірану Алі Акбар Салехі визнав, що на даний час в країні діють 60 вдосконалених центрифуг зі збагачення урану IR-6, повідомила у понеділок, 4 листопада, агенція АР. Це вдвічі більше, ніж було відомо раніше.

Салехі також повідомив, що після третього етапу скорочення Іраном виконання зобов'язань зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, викликаного виходом США з угоди, країна наростила збагачення урану з 450 грамів на добу до п'яти тисяч грамів.

В Європейському Союзі закликали Іран продовжити виконувати умови ядерної угоди. "Ми продовжуємо закликати до анулювання таких заходів і всього, що може поставити під питання угоду щодо іранської ядерної програми", - заявила речниця верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерики Могерині Майя Косьянчич.

За її словами, йдеться про дотримання цієї міжнародної угоди. "Від цього залежить наша безпека, і ми очікуємо від Ірану повної відповідності даній угоді", - наголосила Косьянчич, додавши, що за ситуацією продовжує спостерігати Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій щодо Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.