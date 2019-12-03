В Ірані відклали страту трьох протестувальників, яких обвинувачують у "збройному нападі". Верховний суд країни у неділю, 19 липня, схвалив заяву про повторний розгляд цієї справи. "Ми сподіваємося, що вирок буде скасований", - заявив один з адвокатів засуджених Бабак Пакнія, передає агенція AFP.

За даними іранської влади, троє засуджених були заарештовані під час "збройного нападу" під час протестів в листопаді 2019 року. Йдеться про 26-річного Амірхоссейна Мораді, 28-річного студента Саїда Тамджиді та 26-річного Мохаммада Раджабі. На їхніх мобільних телефонах нібито були виявлені докази того, що раніше вони підпалювали громадські будівлі та автобуси.

Смертний вирок для трьох демонстрантів викликав критику у всьому світі. У минулий четвер група експертів ООН з правових питань закликала Іран скасувати смертні вироки. Президент США Дональд Трамп заявив, що страта цих трьох людей стане "жахливим сигналом для світу".

Під хештегами DontExecute та StopExecutionIran в мережі проходить акція із закликом припинити страти в Ісламській Республіці. Два тижні тому в країні стратили чиновника міністерства оборони, якого обвинувачували у шпигунстві на користь США.

Протести в Ірані спалахнули в листопаді минулого року через підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною. Спочатку протестами були охоплені кілька міст, але згодом акції проходили по всій країні.

Під час протестів мітингарі підпалювали заправки, нападали на поліцейські відділки та грабували магазини. За непідтвердженими даними, під час протестів загалом було затримано понад тисячу людей. При цьому через блокування інтернету у країні фото- та відеопідтверджень щодо протестів було дуже мало. Точно невідома і кількість жертв - за різними оцінками загинули від 230 до понад тисячі людей.