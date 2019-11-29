 В Іраку тривають антиурядові протести попри заяву прем′єра про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

В Іраку тривають антиурядові протести попри заяву прем'єра про відставку

Під час сутичок між демонстрантами та силовиками загинули щонайменше двоє людей, ще кілька десятків отримали поранення. В неділю парламент країни має зібратися для голосування щодо відставки прем'єр-міністра.

Сутички між поліцією та протестувальниками в Багдаді, 30 листопада 2019 року

Сутички між поліцією та протестувальниками в Багдаді, 30 листопада 2019 року

У столиці Іраку Багдаді та на півдні країни тисячі людей знову вийшли на антиурядові акції протесту. Під час виступів у суботу, 30 листопада, знову дійшло до сутичок між мітингарями та правоохоронцями. За даними неназваних представників влади Іраку, під час безладів цього дня щонайменше двоє осіб загинули, ще кілька десятків отримали поранення, передає агенція новин AP.

У місті  Ен-Наджаф силовики відкрили по мітингарях вогонь бойовими набоями, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення. 

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Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вирішив скласти повноваження через тривалі антиурядові акції протесту й заворушення з жертвами. Він пообіцяв подати відповідного листа до парламенту. (29.11.2019)

Протягом жовтня-листопада під час протестів в Іраку загинули щонайменше 408 людей. Більшість із загиблих протестувальників не мали зброї. (29.11.2019)

Протестувальники в іракському місті Ен-Наджаф підпалили іранське консульство. Після цього іракська влада заявила, що створила "кризові осередки" під спільним керівництвом військових та цивільних губернаторів. (28.11.2019)

Внаслідок антиурядових протестів в Багдаді та інших містах загинуло щонайменше 93 людини і ще близько чотирьох тисяч отримали поранення. У парламенті закликають уряд подати у відставку. (05.10.2019)

У столиці країни Багдаді правоохоронці застосували бойові набої та сльогозінний газ, щоб відтіснити протестувальників з моста аль-Ахрар. При цьому щонайменше 11 мітингарів були поранені, повідомив AP чиновник на умовах анонімності.

Є також повідомлення про як мінімум 16 поранених у розташованому на півдні країни місті Насирія. Тут учасники антиурядових протестів намагалися увірватися в місцеве управління поліції, вони блокували мости та палили шини. У відповідь на їхні дії силовики застосували бойові набої, передає агенція новин dpa з посиланням на слова очевидців.

Один з очевидців розповів, що двоє поліцейських у Насирії отримали поранення після вистрілів, які здійснив невідомий чоловік на мотоциклі.

Протести в Іраку тривають попри оголошений напередодні прем'єр-міністром країни Аділем Абдул-Махді намір піти у відставку. 1 грудня парламент має зібратися на засідання, де голосуватиме щодо відставки прем'єра.

Як повідомлялося, жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб. Акції протесту розпочалися в Іраку 1 жовтня 2019 року.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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