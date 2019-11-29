В Іраку тривають антиурядові протести попри заяву прем'єра про відставку

У столиці Іраку Багдаді та на півдні країни тисячі людей знову вийшли на антиурядові акції протесту. Під час виступів у суботу, 30 листопада, знову дійшло до сутичок між мітингарями та правоохоронцями. За даними неназваних представників влади Іраку, під час безладів цього дня щонайменше двоє осіб загинули, ще кілька десятків отримали поранення, передає агенція новин AP.

У місті Ен-Наджаф силовики відкрили по мітингарях вогонь бойовими набоями, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

У столиці країни Багдаді правоохоронці застосували бойові набої та сльогозінний газ, щоб відтіснити протестувальників з моста аль-Ахрар. При цьому щонайменше 11 мітингарів були поранені, повідомив AP чиновник на умовах анонімності.

Є також повідомлення про як мінімум 16 поранених у розташованому на півдні країни місті Насирія. Тут учасники антиурядових протестів намагалися увірватися в місцеве управління поліції, вони блокували мости та палили шини. У відповідь на їхні дії силовики застосували бойові набої, передає агенція новин dpa з посиланням на слова очевидців.

Один з очевидців розповів, що двоє поліцейських у Насирії отримали поранення після вистрілів, які здійснив невідомий чоловік на мотоциклі.

Протести в Іраку тривають попри оголошений напередодні прем'єр-міністром країни Аділем Абдул-Махді намір піти у відставку. 1 грудня парламент має зібратися на засідання, де голосуватиме щодо відставки прем'єра.

Як повідомлялося, жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб. Акції протесту розпочалися в Іраку 1 жовтня 2019 року.