 В Іраку тисячі людей вийшли на антиурядові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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Новини

В Іраку тисячі людей вийшли на антиурядові протести

У неділю спливає термін обрання нового прем'єр-міністра країни. У багатьох містах мітингарі блокують дороги та громадські будівлі.

Протестувальники на площі Тахрір в Багдаді

Протестувальники на площі Тахрір в Багдаді

У столиці Іраку та на півдні країни у неділю, 22 грудня, тисячі людей вийшли із протестами проти уряду, який мітингарі вважають корумпованим і залежним від Ірану. В Багдаді протестувальники заблокували багато доріг і громадських будівель. Вночі демонстранти в Діванії та Басрі оголосили "загальний страйк", передає агенція AFP. Вони палили шини та блокували дороги, що сполучають південні міста з Багдадом.

У Діванії мітингувальники також заблокували громадські будівлі та вивісили транспарант з написом "Країна перебуває у стані реконструкції - просимо вибачення за незручності". У шиїтських містах Кербела та Наджаф школярі заблокували школи. У Насирії протестувальники перекрили мости та кілька доріг, громадські будівлі залишилися зачиненими.

Цього дня спливає останній термін для обрання нового прем'єр-міністра замість Аделя Абделя Махді, який пішов у відставку в листопаді, але продовжує виконувати обов'язки глави уряду. Дату затвердження нового прем'єра вже двічі переносив президент Бархам Салех. Чиновники вважають, що на цю посаду може бути призначений Кусей ас-Сухайль, який обіймав посаду міністра вищої освіти. Протестувальники виступають проти цього призначення.

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Протестувальники в іракському місті Ен-Наджаф знову підпалили іранське консульство. Заворушення в країні тривають, попри відставку прем'єр-міністра країни. (02.12.2019)

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Якщо посада прем'єра залишиться вакантною до кінця дня, згідно з конституцією, виконувати обов'язки прем'єра протягом 15 днів буде сам президент Салех. За цей час має бути призначений новий голова уряду.

Протести в Іраку розпочалися 1 жовтня 2019 року. Жертвами безладів і сутичок в Іраку між мітингарями й силовиками стали, за останніми даними, майже 460 осіб. Ще близько 20 тисяч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Така значна кількість убитих і поранених пояснюється в першу чергу тим, що силовики, а також бійці проурядових шиїтських напіввійськових формувань нерідко відкривали по протестувальниках вогонь бойовими набоями.

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