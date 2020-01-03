 В Іраку ракетами обстріляли авіабазу та район, де розташоване посольство США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Новини

В Іраку ракетами обстріляли авіабазу та район, де розташоване посольство США

Кілька ракет випустили по так званій "зеленій зоні", де розташоване американське посольство в Багдаді. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США.

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В Іраку ракетних обстрілів у суботу, 4 січня, зазнав район в Багдаді, де розташоване посольство США, житловий квартал міста, а також база військово-повітряних сил (ВПС) біля іракської столиці.

Іракські військові повідомили про обстріл ракетами так званої "зеленої зони" - кварталу Багдада, де розташоване зокрема й посольство Сполучених Штатів. Одна з випущених ракет упала в "зеленій зоні", а інша - неподалік цього добре захищеного кварталу, передає агенція новин AFP . Жертв, за даними військових, немає.

Крім того, кілька випущених ракет упали в житловому районі Багдада Аль-Джадрія. Унаслідок обстрілів п'ятеро людей були поранені, повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на іракських військових.

Згодом ракетами типу "Катюша" була вражена й авіабаза "Аль-Балад", де дислокуються також американські військові. Цей об'єкт розташований на північ від іракської столиці. Загиблих внаслідок обстрілу немає, кажуть в армії Іраку.

Тим часом представники шиїтських напіввійськових формувань застерегли іракських силовиків, аби ті трималися подалі від місць дислокації американських військових, починаючи з вечора неділі. Вони радять, аби силовики перебували на відстані "не менше тисячі метрів" від "американських баз".

Раніше ці угруповання погрожували Сполученим Штатам відповіддю на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані під час проведеної 3 січня ракетної атаки американців у Багдаді.

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