В Іраку призначили нового прем'єр-міністра

Президент Іраку Бархам Саліх у суботу, 1 лютого, призначив Мухаммада Тауфіка Аляуі прем'єр-міністром країни, повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на державне телебачення Іраку. Аляуі має сформувати уряд упродовж місяця та керуватиме ним до проведення дострокових парламентських виборів.

Провідні політичні сили Іраку близько двох місяців не могли домовитися щодо кандидатури наступника Аділя Абдул-Махді, який подав у відставку наприкінці листопада минулого року на тлі масових антиурядових протестів у країні.

Тепер на нового прем'єра очікує складний процес узгодження кандидатур на посади в уряді з впливовими політичними блоками. Аляуі вже пригрозив відставкою у разі, якщо ті спробують нав'язати своїх кандидатів. Він також закликав протестувальників продовжувати акції до задоволення їхніх вимог. "Залишайтеся на площі протесту поки ми не притягнемо вбивць до відповідальності, встановимо дату виборів і не поборемо корупцію", - заявив Аляуі.

Утім, демонстранти, які зібралися після оголошення імені нового прем'єра у Багдаді та деяких містах на півдні країни, вже заявили про неприйнятність для них кандидатури Аляуі. Він очолював раніше міністерство зв'язку країни і є для протестувальників представником владної еліти.

Нагадаємо, антиурядові протести в Іраку спалахнули в жовтні 2019 року та супроводжувалися спалахами насильства. За оцінками правозахисників, під час антиурядових виступів загинули понад 500 протестувальників.

Учасники протестів виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також вони вимагають перезавантаження влади.