В Іраку кількість постраждалих від отруєння питною водою сягнула 111 тисяч осіб

Кількість отруєних питною водою в провінції Басра на півдні Іраку зросла до 111 тисяч осіб. Про це ввечері у неділю, 14 жовтня, повідомив телеканал Al-Sumaria з посиланням на заяву директора офісу Верховного комісара ООН з прав людини в Басрі Махді ат-Тамімі. Серед постраждалих є також школярі, які могли отруїтися в навчальних закладах.

Про суттєве погіршення стану питної води стало відомо на початку серпня цього року. У вересні влада провінції повідомляла про 27 тисяч постраждалих. Уже на початку жовтня медики заявляли, що до лікарняних установ у Басрі через отруєння питною водою звернулись понад 90 тисяч людей.

Забруднення джерел водопостачання та бездіяльність влади провінції спричинили низку антиурядових демонстрацій, які тривають в Басрі та інших містах на півдні Іраку з вересня. Протестувальники виступають проти погіршення стану комунальної галузі та безробіття. Загалом у ході протестів загинули 12 людей, повідомляє AFP.

Уряд Іраку пообіцяв виділити до 17 мільйонів доларів на роботи з відновлення системи постачання питної води і електромереж в Басрі.