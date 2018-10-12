 В Іраку кількість постраждалих від отруєння питною водою сягнула 111 тисяч осіб | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.10.2018

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Світ

В Іраку кількість постраждалих від отруєння питною водою сягнула 111 тисяч осіб

Південь Іраку охопили антиурядові демонстрації, учасники яких виступають проти погіршення стану комунальної галузі та безробіття.

Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

Кількість отруєних питною водою в провінції Басра на півдні Іраку зросла до 111 тисяч осіб. Про це ввечері у неділю, 14 жовтня, повідомив телеканал Al-Sumaria з посиланням на заяву директора офісу Верховного комісара ООН з прав людини в Басрі Махді ат-Тамімі. Серед постраждалих є також школярі, які могли отруїтися в навчальних закладах.

Про суттєве погіршення стану питної води стало відомо на початку серпня цього року. У вересні влада провінції повідомляла про 27 тисяч постраждалих. Уже на початку жовтня медики заявляли, що до лікарняних установ у Басрі через отруєння питною водою звернулись понад 90 тисяч людей. 

Забруднення джерел водопостачання та бездіяльність влади провінції спричинили низку антиурядових демонстрацій, які тривають в Басрі та інших містах на півдні Іраку з вересня. Протестувальники виступають проти погіршення стану комунальної галузі та безробіття. Загалом у ході протестів загинули 12 людей, повідомляє AFP.

Уряд Іраку пообіцяв виділити до 17 мільйонів доларів на роботи з відновлення системи постачання питної води і електромереж в Басрі. 

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Докладно

Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

На півдні Іраку питною водою отруїлись понад 110 тисяч людей

Південь Іраку охопили антиурядові демонстрації, учасники яких виступають проти погіршення стану комунальної галузі.  

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