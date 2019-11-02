 В Іраку знову протести: загинули щонайменше семеро протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

В Іраку знову протести: загинули щонайменше семеро протестувальників

Щонайменше семеро протестувальників загинули в сутичках із силовиками в Багдаді та іракських провінціях. Поліцейські стріляють справжніми кулями та застосовують сльозогінний газ.

У протестах в Іраку загинули щонайменше семеро людей

У протестах в Іраку загинули щонайменше семеро людей

У сутичках з поліцейськими в Іраку за період з вечора суботи, 23 листопада, по неділю, 24 листопада, загинули щонайменше семеро протестувальників, повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела.

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Сотні тисяч людей знову вийшли на антиурядові протести в Іраку. Силовики застосовують проти демонстрантів світлошумові гранати. Внаслідок травм від них загинула щонайменше одна людина. (01.11.2019)

Про загибель протестувальників поінформували зі столиці Іраку Багдада, а також з провінцій Басра, Дхі-Кар, Кербела, Насірія. Там силовики застосовують справжні кулі і сльозогінний газ, інформують джерела агентства.

Ще понад 300 протестувальників отримали поранення. Попри це, значна кількість людей все одно вийшла на вулиці у Багдаді та інших іракських регіонах, розповідають очевидці. Уряд країни ще не прокоментував нову інформацію про загиблих та поранених.

Нагадаємо, що протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Від початку протестів в країні загинули понад 255 людей. 

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  • Лех Валенса

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  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

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    Аеропорт "Шереметьєво-3"

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  • Площадь Тахрир

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  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

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    Проти прем'єра

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  • Майдан / Киев

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Дівчина на Майдані

    На Майдані. "Фашистських молодчиків", про яких так наполегливо розповідають більшість російських ЗМІ і навіть офіційні особи, не видно. Тут зовсім інші люди.

    Автор: Єфім Шуман


DW.COM

Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

Тут вирішуються долі правителів, країн і народів. Вони притягують до себе незадоволених, протестувальників, тих, хто хоче бути почутими. Міські площі і в наш час стають місцем битв і радикальних змін. (04.06.2019)  

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