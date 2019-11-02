В Іраку знову протести: загинули щонайменше семеро протестувальників

У сутичках з поліцейськими в Іраку за період з вечора суботи, 23 листопада, по неділю, 24 листопада, загинули щонайменше семеро протестувальників, повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела.

Про загибель протестувальників поінформували зі столиці Іраку Багдада, а також з провінцій Басра, Дхі-Кар, Кербела, Насірія. Там силовики застосовують справжні кулі і сльозогінний газ, інформують джерела агентства.

Ще понад 300 протестувальників отримали поранення. Попри це, значна кількість людей все одно вийшла на вулиці у Багдаді та інших іракських регіонах, розповідають очевидці. Уряд країни ще не прокоментував нову інформацію про загиблих та поранених.

Нагадаємо, що протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Від початку протестів в країні загинули понад 255 людей.