 В Іраку знову обстріляли ракетами базу з американськими військовими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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Новини

В Іраку знову обстріляли ракетами базу з американськими військовими

Внаслідок обстрілу ракетами типу "Катюша" військової бази Таджи, де розміщені американські військовослужбовці, ніхто не постраждав.

Американські військові в Іраку (архівне фото)

Американські військові в Іраку (архівне фото)

Військова база Таджи в Іраку, на якій розміщені американські військовослужбовці, у вівторок, 14 січня, була обстріляна ракетами. По базі, яка розташована в 30 кілометрах на північ від Багдада, за повідомленнями іракських військових, було випущено кілька ракет типу "Катюша".

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, стверджують іракські військові. Представник міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США підтвердив, що внаслідок атаки жертв не було. Поліція та рятувальники кажуть про двох поранених іракців.

DW.COM

Розташована на північ від Багдада авіабаза Балад, де дислокуються військові США, зазнала ракетного обстрілу. На територію бази впало вісім ракет від систем залпового вогню. (12.01.2020)

Дві ракети поцілили у так звану зелену зону, де розташовані урядові будівлі і посольства США та Великобританії в Іраку. (09.01.2020)

До останнього часу на базі були розміщені також німецькі солдати, яких через загострення ірано-американських відносин спершу перекинули в Йорданію, а згодом повернули в Німеччину, повідомляє інформагенція AFP.

Останнім часом військові бази в Іраку з американськими військовими неодноразово обстрілювали. В обстрілах звинувачують пов'язані з Іраном шиїтські угруповання.

Зокрема, постійним обстрілам піддається авіабаза Балад в районі Ед-Дуджейль - з початку року там було поранено сімох людей, переважно іракців. На тлі ескалації напруженості на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, колишнього командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), більшість американських військовослужбовців покинула базу.

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