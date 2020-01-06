В Іраку знову обстріляли ракетами базу з американськими військовими

Військова база Таджи в Іраку, на якій розміщені американські військовослужбовці, у вівторок, 14 січня, була обстріляна ракетами. По базі, яка розташована в 30 кілометрах на північ від Багдада, за повідомленнями іракських військових, було випущено кілька ракет типу "Катюша".

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, стверджують іракські військові. Представник міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США підтвердив, що внаслідок атаки жертв не було. Поліція та рятувальники кажуть про двох поранених іракців.

До останнього часу на базі були розміщені також німецькі солдати, яких через загострення ірано-американських відносин спершу перекинули в Йорданію, а згодом повернули в Німеччину, повідомляє інформагенція AFP.

Останнім часом військові бази в Іраку з американськими військовими неодноразово обстрілювали. В обстрілах звинувачують пов'язані з Іраном шиїтські угруповання.

Зокрема, постійним обстрілам піддається авіабаза Балад в районі Ед-Дуджейль - з початку року там було поранено сімох людей, переважно іракців. На тлі ескалації напруженості на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, колишнього командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), більшість американських військовослужбовців покинула базу.