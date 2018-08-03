В Іраку засуджено німкеню й француза до довічного ув'язнення за членство в ІД

Суд у Багдаді у понеділок, 6 серпня, засудив до довічного ув'язнення француза та німкеню за членство в "Ісламській державі" (ІД), передає агенція AFP. Рішення суду може буде оскаржене. Мати засудженої - німкеня марокканського походження - в січні була засуджена до страти за членство в терористичному угрупованні. Але пізніше вирок було замінено на довічне ув'язнення, яке в Іраку становить 20 років.

Мати й донька були заарештовані в липні 2017 року в Мосулі, де у грудні минулого року уряд оголосив перемогу над ІД. Засуджена в суді заявила, що вона переїхала з Сирії до Іраку, щоб "втекти від людей ІД". Вона заявила, що приїхала до Сирії з Туреччини разом з матір'ю, донькою та сестрою, яка загинула під час бомбардування. Її адвокат зазначив, що вона була тоді неповнолітньою, і що її одруження з джихадистом ІД в Сирії "не було рішенням дорослої людини".

Засуджений француз спростував заяви, зроблені під час його допитів. "Я підписав зізнання арабською мовою, не знаючи, що було написано", - заявив він, зазначивши, що поїхав до Сирії, щоб повернути у Францію свого сина.

Раніше повідомлялось, що в Іраку було затримано близько 560 жінок та 600 дітей, яких вважають джихадистами або родичами тих, кого підозрюють в членстві в терористичному угрупованні.

За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, "Ісламська держава" на сьогодні втратила майже всі райони, які контролювала в Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату".