 В Іраку засуджено німкеню й француза до довічного ув′язнення за членство в ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

В Іраку засуджено німкеню й француза до довічного ув'язнення за членство в ІД

Суд в Багдаді засудив до довічного ув'язнення німкеню та француза. Їм закидають членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава".

В Іраку двох людей засудили за зв'язки з Ісламською державою

В Іраку двох людей засудили за зв'язки з "Ісламською державою"

Суд у Багдаді у понеділок, 6 серпня, засудив до довічного ув'язнення француза та німкеню за членство в "Ісламській державі" (ІД), передає агенція AFP. Рішення суду може буде оскаржене. Мати засудженої - німкеня марокканського походження - в січні була засуджена до страти за членство в терористичному угрупованні. Але пізніше вирок було замінено на довічне ув'язнення, яке в Іраку становить 20 років.

Мати й донька були заарештовані в липні 2017 року в Мосулі, де у грудні минулого року уряд оголосив перемогу над ІД. Засуджена в суді заявила, що вона переїхала з Сирії до Іраку, щоб "втекти від людей ІД". Вона заявила, що приїхала до Сирії з Туреччини разом з матір'ю, донькою та сестрою, яка загинула під час бомбардування. Її адвокат зазначив, що вона була тоді неповнолітньою, і що її одруження з джихадистом ІД в Сирії "не було рішенням дорослої людини".

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Підсудні визнали себе винними у причетності до терористичного угруповання "Ісламська держава". Ще одну громадянку Туреччини засудили до довічного ув'язнення. (25.02.2018)

Жінок визнали винними в приєднанні до терористичної організації та підтримці бойовиків "Ісламської держави". Їх засудили до довічного ув'язнення. (29.04.2018)

Засуджений француз спростував заяви, зроблені під час його допитів. "Я підписав зізнання арабською мовою, не знаючи, що було написано", - заявив він, зазначивши, що поїхав до Сирії, щоб повернути у Францію свого сина.

Раніше повідомлялось, що в Іраку було затримано близько 560 жінок та 600 дітей, яких вважають джихадистами або родичами тих, кого підозрюють в членстві в терористичному угрупованні.

За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, "Ісламська держава" на сьогодні втратила майже всі райони, які контролювала в Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату".

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