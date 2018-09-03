В іракській Басрі через заворушення запровадили комендантську годину

У розташованому на півдні Іраку місті Басра в суботу, 8 вересня, запровадили комендантську годину. Як йдеться в заяві іракської армії, обмежувальний захід почав діяти з 16-ї години за місцевим часом, передає агентство Reuters. Рішення було прийнято через масові акції протесту проти корупції, неефективної економічної політики та забруднення води.

Голова іракського уряду Хайдер аль-Абаді, виступаючи в суботу на надзвичайній сесії іракського парламенту, назвав сутички в Басрі "політичним саботажем". Він наголосив, що "питання комунальних послуг" використовується протестувальниками для політичних цілей, цитує агенція AFP.

Прем'єр доручив силовикам "рішуче діяти проти актів вандалізму, які супроводжували демонстрації". За його словами, уряд Іраку виділив місту фінансову допомогу. Утім, демонстранти повідомляють, що не бачили обіцяних ще у липні коштів.

Протестувальники підпалили іранське консульство

На півдні Іраку з липня тривають масштабні акції протесту проти корупції, неефективної економічної політики, безробіття, перебоїв з електропостачанням. Заворушення в Басрі активізувались після того, як 30 тисяч людей потрапили до лікарень через споживання забрудненої питної води.

Цього тижня в сутичках у місті загинуло 12 людей. Окрім того, близько 50 людей отримали поранення. Протестувальники підпалили іранське консульство, звинувативши Тегеран у впливі на Ірак. Також невідомі обстріляли територію аеропорту, на летовище впали чотири ракети.