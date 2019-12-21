В Індії тривають протести: кількість загиблих зростає

Кількість загиблих внаслідок протестів, які відбуваються в Індії проти нового закону про громадянство, продовжує зростати. За різними даними, на суботу, 21 грудня, під час сутичок в різних регіонах країни загинуло вже від 16 до 20 людей. Протести тривають у столиці Індії Нью-Делі та інших містах країни.

Найбільша кількість жертв у штаті Уттар-Прадеш, в якому близько 20 відсотків з 200-мійльонного населення становлять мусульмани. Там загинуло щонайменше 11 людей, у тому числі 8-річний хлопчик, повідомив начальник поліції штату. Більшість із загиблих були застрелені. Також у штаті було зафіксовано кілька випадків заворушень.

Під час акції у місті Гувахаті

Напередодні під час протестів у індійській столиці стались заворушення. Протестувальники скандували лозунги проти прем'єр-міністра Нарендри Моді та кидали каміння, у відповідь поліція застосувала проти них водомети та палиці.

Влада намагається стримувати заворушення, запроваджуючи закони про надзвичайні ситуації, блокуючи доступ до інтернету та закриваючи магазини та ресторани. Однак мітингарі обіцяють продовжувати протести до скасування закону про громадянство.

Демонстрація в Нью-Делі

Нове законодавство, ухвалене парламентом 11 грудня, дозволяє надати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в'їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. При цьому йдеться лише про немусульман. Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах.