 В Індії тривають протести: кількість загиблих зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Індії тривають протести: кількість загиблих зростає

Попри заборону на протести та відключення інтернету в Індії тривають протести проти надання громадянства нелегальним мігрантам з Афганістану, Пакистану та Бангладеш. Кількість загиблих, за різними даними, сягає 20 осіб

В Індії тривають протести проти надання громадянства мігрантам

В Індії тривають протести проти надання громадянства мігрантам

Кількість загиблих внаслідок протестів, які відбуваються в Індії проти нового закону про громадянство, продовжує зростати. За різними даними, на суботу, 21 грудня, під час сутичок в різних регіонах країни загинуло вже від 16 до 20 людей. Протести тривають у столиці Індії Нью-Делі та інших містах країни.

Найбільша кількість жертв у штаті Уттар-Прадеш, в якому близько 20 відсотків з 200-мійльонного населення становлять мусульмани. Там загинуло щонайменше 11 людей, у тому числі 8-річний хлопчик, повідомив начальник поліції штату. Більшість із загиблих були застрелені. Також у штаті було зафіксовано кілька випадків заворушень.

Під час акції у місті Гувахаті

Під час акції у місті Гувахаті

Напередодні під час протестів у індійській столиці стались заворушення. Протестувальники скандували лозунги проти прем'єр-міністра Нарендри Моді та кидали каміння, у відповідь поліція застосувала проти них водомети та палиці.

Влада намагається стримувати заворушення, запроваджуючи закони про надзвичайні ситуації, блокуючи доступ до інтернету та закриваючи магазини та ресторани. Однак мітингарі обіцяють продовжувати протести до скасування закону про громадянство.

Демонстрація в Нью-Делі

Демонстрація в Нью-Делі

Нове законодавство, ухвалене парламентом 11 грудня, дозволяє надати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в'їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. При цьому йдеться лише про немусульман. Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах.

DW.COM

Протести в Індії: щонайменше шестеро загиблих

Індійська влада вирішила надавати громадянство мільйонам нелегальним мігрантам з сусідніх країн. Сутички через суперечливе законодавство тривають п'ятий день. (15.12.2019)  

Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру. (07.08.2019)  

Індія розділила штат Джамму та Кашмір на дві частини

Влада Індії розділила суперечливий північний штат Джамму та Кашмір на дві частини. Обидві будуть тепер під прямим управлінням Нью-Делі. (31.10.2019)  

Реклама

Докладно

Україна та Росія домовились щодо транзиту газу

Мінський компроміс з РФ відвернув газову війну - експерти

Домовленість про продовження транзиту російського газу через Україну не гарантує прибутковості роботи української ГТС.  

Україна - головий маршрут постачання газу з Росії до ЄС

Що буде, якщо транзит газу до ЄС через Україну припиниться

Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  