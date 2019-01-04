 В Індії третя жінка увійшла до храму бога Айяппана - протести не вщухають | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2019

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Новини

В Індії третя жінка увійшла до храму бога Айяппана - протести не вщухають

46-річна паломниця зі Шрі-Ланки увійшла до індуїстського храму, куди століттями не пускали жінок дітородного віку. Релігійні консерватори у штаті Керала продовжують протестувати проти доступу до святині для жінок.

Консервативні індуїсти не хочуть миритися з відкриттям храму бога Айяппана для жінок

Консервативні індуїсти не хочуть миритися з відкриттям храму бога Айяппана для жінок

В індійському штаті Керала третя жінка змогла помолитися в індуїстському храмі бога Айяппана, куди століттями не пускали жінок дітородного віку. 46-річна паломниця зі Шрі-Ланки відвідала святиню в ніч на п'ятницю, 4 січня, повідомила місцева поліція.

Консервативні індуїсти в Кералі цього дня продовжили протестувати проти відкриття храму для жінок. Усього від початку протестів поліція арештувала 1369 осіб, повідомляє інформагенція dpa. Ще 717 осіб перебувають у слідчих ізоляторах. Одна людина загинула під час сутичок.

Індія, Керала, Сабарімала, храм Айяппана, жінки, поліція

Протести в шаті Керала проти рішення суду тривають з жовтня минулого року. На фото - сутички 24 грудня 2018

Нагадаємо, 2 січня двоє жінок під охороною поліції вперше в історії увійшли до вищезгаданого храму. У штаті Керала спалахнули масштабні протести й сутички між прихильниками і противниками скасування заборони на вхід для жінок. За даними dpa, нині обох паломниць переховує поліція, щоб захистити від можливого насильства з боку консерваторів.

У вересні 2018 року Верховний суд Індії ухвалив історичне рішення, дозволивши всім жінкам вхід до храму Айяппана. Раніше туди упродовж століть не пускали жінкам віком від 10 до 50 років. Згідно з індуїстськими віруваннями, бог Айяппана - незайманий, тому вважалося, що відвідувачки можуть "звабити" його.

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Двоє жінок потрапили до індуїстського храму в штаті Керала, куди вхід жінкам було заборонено упродовж століть. Консервативні кола Індії протестують. (02.01.2019)

Одинадцять людей померли і ще понад сто перебувають в лікарнях через отруєння обрядовою їжею у храмі в Індії. Поліція проводить розслідування. (15.12.2018)

Релігійні консерватори протестували проти зняття обмеження судом. А після відвідання храму жінками два дні тому представники правлячої "Народної партії Індії" закликали до активніших протестів. "Це - змова атеїстів при владі зруйнувати індуїстські храми", - заявив президент штату Керала Шридхаран Піллай. Він запевнив, що його партія "підтримає боротьбу проти знищення віри комуністами".

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Двоє жінок потрапили до індуїстського храму в штаті Керала, куди вхід жінкам було заборонено упродовж століть. Консервативні кола Індії протестують.

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