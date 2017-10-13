 В Індії суд дозволив жінкам командувати в армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

В Індії суд дозволив жінкам командувати в армії

Попри опір уряду, який наполягав на тому, що чоловіки в армії морально не готові до жінок-військових на високих посадах, суд дозволив бійчиням отримувати високі звання та мати рівні з чоловіками права.

Суд урівняв в правах жінок та чоловіків в індійській армії

Суд урівняв в правах жінок та чоловіків в індійській армії

Верховний суд Індії  у понеділок, 17 лютого, дозволив жінкам нарівні з чоловіками обіймати командні посади в армії. Суд зазначив, що аргументи уряду, який виступав проти цього, ґрунтувалися лише на гендерних стереотипах.

Відтепер жінки також зможуть продовжувати терміни своєї служби в таких  небойових підрозділах, як освіта, право чи логістика до виходу на пенсію. Досі строк служби жінок-офіцерок в армії складав від 10 до 14 років. Крім того, жінки в індійській армії, залежно від заслуг, зможуть отримувати звання полковника. "Відкидання їхніх здібностей на ґрунті статі принижує не лише їхню гідність як жінок, але також гідність членів індійської армії", - йдеться в ухвалі суду, передає агенція Reuters.

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Солдат німецького Бундесверу вважає дискримінаційним припис, який дозволяє жінкам в армії носити довге волосся, а чоловікам - ні. Однак суд відмовив йому в оскраженні цієї заборони. (31.01.2019)

Генеральний штаб збройних сил Словенії очолила 55-річна Аленка Ерменц, яка стала єдиною жінкою на чолі генштабу країни НАТО. Президент країни Борут Пахор сподівається, що вона покращить стан армії. (28.11.2018)

Водночас рішення Верховного суду не означає, що жінки-офіцерки  служитимуть в таких армійських бойових частинах, як піхота, артилерія або бронетанкові війська, зазначає агентство AP. 

Уряд намагався переконати суд, що жінки не придатні до командних посад в армії, а чоловіки поки не готові сприймати жінок-офіцерок. Урядовці також наголошували, що жінки та чоловіки не можуть бути рівними на таких посадах, оскільки "фізичні можливості жінок-офіцерок залишаються проблемою для командування підрозділами". Однак суд відкинув ці аргументи і визнав, що такі підхід суперечить концепції рівності.

"Це історичне рішення і важливий день не тільки для тих, хто проходить службу в армії, але також для тих, хто думає приєднатися до збройних сил", - сказав підполковник Анджалі Біш, передає агенція AP.

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