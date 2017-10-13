В Індії суд дозволив жінкам командувати в армії

Верховний суд Індії у понеділок, 17 лютого, дозволив жінкам нарівні з чоловіками обіймати командні посади в армії. Суд зазначив, що аргументи уряду, який виступав проти цього, ґрунтувалися лише на гендерних стереотипах.

Відтепер жінки також зможуть продовжувати терміни своєї служби в таких небойових підрозділах, як освіта, право чи логістика до виходу на пенсію. Досі строк служби жінок-офіцерок в армії складав від 10 до 14 років. Крім того, жінки в індійській армії, залежно від заслуг, зможуть отримувати звання полковника. "Відкидання їхніх здібностей на ґрунті статі принижує не лише їхню гідність як жінок, але також гідність членів індійської армії", - йдеться в ухвалі суду, передає агенція Reuters.

Водночас рішення Верховного суду не означає, що жінки-офіцерки служитимуть в таких армійських бойових частинах, як піхота, артилерія або бронетанкові війська, зазначає агентство AP.

Уряд намагався переконати суд, що жінки не придатні до командних посад в армії, а чоловіки поки не готові сприймати жінок-офіцерок. Урядовці також наголошували, що жінки та чоловіки не можуть бути рівними на таких посадах, оскільки "фізичні можливості жінок-офіцерок залишаються проблемою для командування підрозділами". Однак суд відкинув ці аргументи і визнав, що такі підхід суперечить концепції рівності.

"Це історичне рішення і важливий день не тільки для тих, хто проходить службу в армії, але також для тих, хто думає приєднатися до збройних сил", - сказав підполковник Анджалі Біш, передає агенція AP.