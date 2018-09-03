В Індії суд декриміналізував одностатеві стосунки

Віднині одностатеві зв'язки не вважатимуться кримінальним злочином в Індії. У четвер, 6 вересня, судді Верховного суду Індії ухвалили рішення скасувати запроваджену ще 1861 року за британського колоніального правління норму про кримінальне переслідування за гомосексуальні стосунки, передає агенція новин AFP.

В нинішній ухвалі суду зазначається, що чинна ще з позаминулого століття норма стала "інструментом дискримінації" гомосексуалів, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ). Це рішення суду привітали індійські активісти та правозахисники, котрі виборювали його ще з 1990-х років.

Рішення суду привітала місцева ЛГБТ-спільнота

Запроваджена англійським колоніальним урядом ще в ХІХ столітті норма визнавала кримінальним злочином "протиприродні тілесні стосунки". Попри здобуття Індією незалежності від Великобританії у 1947 році, ця норма залишилася, ставши 377-ю статтею кримінального кодексу країни.

За одностатеві сексуальні стосунки, навіть між дорослими людьми за обопільною згодою, передбачалося до 10 років позбавлення волі. Лише 2016 року поліція зареєструвала 2200 заяв за цією статтею. У 2009 році Високий суд Делі скасував цю норму. Однак вже 2013 року Верховний суд Індії відновив заборону на гомосексуальні зв'язки.

Нинішнє рішення суду, втім, не поширюється на сексуальні відносини з тваринами, що й далі залишається кримінальним злочином, передає агенція новин dpa.