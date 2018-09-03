 В Індії суд декриміналізував одностатеві стосунки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Індії суд декриміналізував одностатеві стосунки

Верховний суд Індії скасував норму про кримінальне переслідування за гомосексуальність, запроваджену ще в колоніальну добу. Судді визнали скасовану норму "інструментом дискримінації".

Акція ЛГБТ-спільноти в Індії (архівне фото)

Акція ЛГБТ-спільноти в Індії (архівне фото)

Віднині одностатеві зв'язки не вважатимуться кримінальним злочином в Індії. У четвер, 6 вересня, судді Верховного суду Індії ухвалили рішення скасувати запроваджену ще 1861 року за британського колоніального правління норму про кримінальне переслідування за гомосексуальні стосунки, передає агенція новин AFP.

В нинішній ухвалі суду зазначається, що чинна ще з позаминулого століття норма стала "інструментом дискримінації" гомосексуалів, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ). Це рішення суду привітали індійські активісти та правозахисники, котрі виборювали його ще з 1990-х років.

ЛГБТ в Індії

Рішення суду привітала місцева ЛГБТ-спільнота

Запроваджена англійським колоніальним урядом ще в ХІХ столітті норма визнавала кримінальним злочином "протиприродні тілесні стосунки". Попри здобуття Індією незалежності від Великобританії у 1947 році, ця норма залишилася, ставши 377-ю статтею кримінального кодексу країни.

За одностатеві сексуальні стосунки, навіть між дорослими людьми за обопільною згодою, передбачалося до 10 років позбавлення волі. Лише 2016 року поліція зареєструвала 2200 заяв за цією статтею. У 2009 році Високий суд Делі скасував цю норму. Однак вже 2013 року Верховний суд Індії відновив заборону на гомосексуальні зв'язки.

Нинішнє рішення суду, втім, не поширюється на сексуальні відносини з тваринами, що й далі залишається кримінальним злочином, передає агенція новин dpa.

Дивитись відео 04:34
Now live
04:34 хв

#LocalHeroes: як військовий ЛГБТ на Донбасі воював (06.09.2018)

DW.COM

У День знань львівських школярів вчитимуть толерантності

У Львові замість традиційної "лінійки" у школах пройдуть уроки толерантності. Про напад на ромів на них однак не нагадуватимуть. (31.08.2018)  

#MeQueer: німці розповідають про пережите насильство через сексуальну орієнтацію

Гомо-, бі-, транс- та інтерсексуали Німеччини діляться в соцмережах історіями про пережите насильство під хештегом #MeQueer за прикладом широкої дискусії в мережі про сексуальне насильство #MeToo. (19.08.2018)  

ЄС привітав антидискримінаційні зміни до законодавства України

Посол ЄС в Україні сподівається, що ці норми потраплять і до нового Трудового кодексу, який у Верховній Раді мають обговорити найближчим часом. (12.11.2015)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як військовий ЛГБТ на Донбасі воював (06.09.2018)  

Також за темою

#LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018) 14.06.2018

ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і всі інші. Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Навпаки привертає увагу до проблем гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні.

Реклама

Докладно

ЛГБТ-активісти в армії: перший coming-out

Зізнання бійця "Донбасу": Я - відкритий гей (відео)

Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. 

Нацбанк України підвищив облікову ставку

Нацбанк України підвищив облікову ставку до 18 відсотків

Це зроблено для стримування росту цін у країні, пояснили у відомстві. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  