В Індії потяг врізався у натовп: понад 50 загиблих

Швидкісний потяг врізався у натовп людей, які дивились на феєрверк під час релігійного свята на півночі Індії у п'ятницю, 19 жовтня. Загинуло щонайменше 58 людей, ще близько 50 були поранені, повідомила поліція.

Аварія сталась біля міста Амрітсар у штаті Пенджаб. Люди стояли на залізничних коліях, спостерігаючи за спаленням гігантських фігур і феєрверками. Повідомляється, що вони могли не чути потяг, що наближався, через шум від піротехніки. За даними інформагенції Press Trust of India, одночасно з різних боків їхали два потяги, що завадило багатьом людям втекти.

На відео з місця аварії видно, що потяг врізався в натовп на великій швидкості, а також чути гучний хлопок.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що дуже засмучений цією трагедією. "Попросив чиновників надати невідкладну допомогу тим, хто її потребує", - написав він у Twitter.