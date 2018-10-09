 В Індії потяг врізався у натовп: понад 50 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

В Індії потяг врізався у натовп: понад 50 загиблих

На півночі Індії потяг врізався у натовп під час релігійного свята. Загинуло близько 60 людей.

Потяг врізався у натовп на релегійному святі

Потяг врізався у натовп на релегійному святі

Швидкісний потяг врізався у натовп людей, які дивились на феєрверк під час релігійного свята на півночі Індії у п'ятницю, 19 жовтня. Загинуло щонайменше 58 людей, ще близько 50 були поранені, повідомила поліція.

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Аварія сталась біля міста Амрітсар у штаті Пенджаб. Люди стояли на залізничних коліях, спостерігаючи за спаленням гігантських фігур і феєрверками. Повідомляється, що вони могли не чути потяг, що наближався, через шум від піротехніки. За даними інформагенції Press Trust of India, одночасно з різних боків їхали два потяги, що завадило багатьом людям втекти.

На відео з місця аварії видно, що потяг врізався в натовп на великій швидкості, а також чути гучний хлопок. 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що дуже засмучений цією трагедією. "Попросив чиновників надати невідкладну допомогу тим, хто її потребує", - написав він у Twitter.

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