В Індії послабили карантин попри рекордну кількість нових інфікувань

В Індії з понеділка, 8 червня, почали діяти нові послаблення карантину на тлі зростання кількості нових заражень коронавірусом. Як повідомляє агенція AFP, у Нью-Делі та кількох інших містах дозволили відкрити торговельні центри, ресторани та храми вперше з кінця березня.

Водночас ці послаблення діють не усюди. Поки що їх не дозволили у Мумбаї. Там дозволена вулична торгівля, але заборонено відкриття перукарень, ресторанів і торговельних центрів.

Цього ж дня уряд Індії повідомив про рекордну кількість нових випадків COVID-19. За останню добу в країні зафіксували майже 10 тисяч нових інфікувань. Загальна кількість інфікувань зросла до понад 256 тисяч. Всього в Індії офіційно підтвердили 7135 випадків смерті через коронавірус. Однак експерти сумніваються в офіційній статистиці і припускають, що справжня кількість смертей від COVID-19 є більшою.

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