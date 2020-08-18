В Індії офіційно підтвердили понад 5 мільйонів заражень коронавірусом. Станом на середу, 16 вересня, в країні зареєстрували понад 5,02 мільйона інфікувань, 82066 смертей та більше 3,9 мільйона випадків одужань, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Індія є другою країною у світі після Сполучених Штатів за кількістю підтверджених заражень коронавірусом. Як зазначає інформагенція dpa, кількість інфікувань останнім часом в Індії зростає швидше, ніж у будь-якій іншій країні.

За останню добу в країні підтвердили понад 90 тисяч заражень, а за минулий тиждень - близько 600 тисяч інфікувань. Як зауважує новинна агенція, в Індії поки немає ознак згладжування кривої заражень, на відміну США.

За даними місцевих ЗМІ, в деяких індійських регіонах бракує медичного кисню для пацієнтів. Внаслідок його нестачі вже померли люди. При цьому, за останні півроку виробники кисню збільшили його виробництво в декілька разів, але цього все одно не вистачає.

Нещодавно коронавірус проник у сільські місцевості країни, де стан охорони здоров'я гірший, ніж у містах. Багато експертів припускають, що багато смертей не фігурують в офіційній статистиці.

Останнім часом в країні збільшили кількість тестувань - щодня на коронавірус тестують близько мільйона людей. Утім, цей показник на душу населення з 1,3 мільярда жителів все ще значно нижчий, ніж в інших країнах.

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