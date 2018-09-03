В Індії обвалився міст: є поранені

Кілька осіб були серйозно поранені в індійському місті Колката (раніше відоме як Калькутта) у вівторок, 4 вересня, унаслідок обвалу мосту на залізничну колію. Агентство AP з посиланням на поліцію міста повідомляє про вісьмох поранених. Водночас агентство "Інтерфакс", посилаючись на місцевий телеканал, наводить дані про п'ятьох загиблих.

Під завалом опинилися кілька автомобілів. Рятувальники намагаються дістатися людей, які опинилися в пастці. Мосту, що обвалився, понад 40 років. В Індії нерідко трапляються обвали споруд. Наприклад, у Колкаті у 2016 році понад 20 осіб загинули внаслідок руйнування недобудованого шляхопроводу.

Нагадаємо, що 14 серпні в італійському місті Генуя частково обвалився введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Внаслідок обвалу загинули 43 особи.