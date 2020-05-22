 В Індії літак розламався під час жорсткої посадки: щонайменше 14 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

В Індії літак розламався під час жорсткої посадки: щонайменше 14 загиблих

У штаті Керала під час приземлення літак авіакомпанії Air India Express викотився за посадкову смугу та розвалився на кілька частин. Загинуло понад десяти людей, більше 100 - зазнали травм.

На місці катастрофи літака в Індії

На місці катастрофи літака в Індії

В індійському штаті Керала, у місті Кожикоде, у п'ятницю, 7 серпня, здійснив жорстку посадку літак авіакомпанії Air India Express. Внаслідок цього загинули щонайменше 14 людей і ще 123 отримали травми, повідомила агенція AP. За даними Reuters, загинули 15 людей. Серед загиблих також один з пілотів.

Лайнер, на борту якого перебували 190 пасажирів і членів екіпажу, прямував рейсом Дубаї-Кожикоде, повідомило міністерство цивільної авіації. Він доставляв до країни громадян Індії, які перебували за кордоном, але хотіли повернутися додому через пандемію коронавірусу. На борту перебувало 10 немовлят.

Під час приземлення літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на кілька фрагментів. Особливо постраждала кабіна пілотів. Катастрофа сталась під час сильного дощу на слизькій злітно-посадковій смузі.

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