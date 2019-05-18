 В Індії відбувається останній етап парламентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

В Індії відбувається останній етап парламентських виборів

Близько 100 мільйонів індійців у восьми штатах країни мають змогу 19 травня віддати голоси за кандидатів до парламенту. Вибори у країні, на яких могли проголосувати близько 900 мільйонів осіб, тривають з 11 квітня.

В Індії відбувається останній етап парламентських виборів

В Індії відбувається останній етап парламентських виборів

В Індії проходить останній етап парламентських виборів. У неділю, 19 травня, свої голоси за кандидатів можуть віддати понад 100 мільйонів громадян у восьми штатах, передає агенція Reuters. Вибори, які почалися ще 11 квітня, відбуваються у сім етапів. Підрахунок голосів розпочнеться 23 травня.

Перед деякими виборчими дільницями вишукалися довгі черги охочих проголосувати. У деяких штатах, зокрема в Західній Бенгалії, на тлі вуличних сутичок між послідовниками партії прем'єр-міністра Нарендри Моді та представниками опозиційних груп голосування відбувається за посилених заходів безпеки.

Загалом понад 900 мільйонів індійців могли взяти участь у виборах нижньої палати парламенту, до якої балотувалися близько восьми тисяч кандидатів з 460 партій. Народна палата Індії налічує 545 депутатів, з яких двох призначає президент, а інших 543 обирають на п'ять років під час загального прямого голосування на основі мажоритарної системи.

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За опитуваннями, чинний прем'єр-міністр Нарендра Моді, який представляє Індійську народну партію, має шанси бути переобраним на другий термін. Його основним суперником вважають Рахула Ганді, голову Індійського національного конгресу.

Останніми днями напруженість між конкуруючими партіями зросла. Індійська народна партія будувала кампанію на тлі авіаударів по Пакистану, тоді як її конкуренти звинувачували прем'єр-міністра в політиці розколу і нехтуванні економікою, передає агенція AFP. Нарендра Моді називав свого суперника "дурнем", а Ганді заявляв, що прем'єр є "крадієм". За оцінкою Центру медіа-досліджень у Делі, витрати на ці вибори становили в перерахунку близько семи мільярдів доларів США. Значна частина коштів була витрачена в соціальних медіа.

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