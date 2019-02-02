В Індії вийшов перший гей-фільм після легалізації гомосексуальних стосунків

В Індії у п'ятницю, 1 лютого, на екрани вийшов перший фільм про гомосексуальну пару. Це перша гей-стрічка в країні, де у вересні минулого року Верховний суд скасував норму про кримінальне переслідування гомосексуальних стосунків, яка діяла з 1861 року.

У гіднімовній стрічці під назвою "Що я відчула, коли побачила дівчину" (Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga) йдеться про взаємини батьків із їхньою донькою, яка перебуває в одностатевих стосунках. В драмі знялися зірка екрану Аніл Капур зі своєю донькою Сонам Капур.

Режисерка фільму Шелі Чопра Дхар сказала, що сподівається, що її стрічка допоможе подолати упередження щодо геїв та лесбійок, які досі поширені в індійському суспільстві. "Ми сподіваємося, що це зрушить картину світу для багатьох людей, і ми зрозуміємо, що гідність всіх людей є рівнозначною і що любов - це любов", - зазначила вона, цитує агенція AFP. Сонам Капур сказала, що у фільмі "мова йде про сім'ю і прийняття".

Стрічка викликала широке обговорення серед критиків та активістів. "Я не можу повірити в те, що я бачив", - написав у Twitter відомий ЛГБТ-активіст з Індії Харіш Айер. "Схоже, такий красивий і щирий фільм ... дає більше можливостей для розширення кордонів", - написав у Twitter кінорежисер Каран Джохар.

В Індії запроваджена англійським колоніальним урядом ще в ХІХ столітті норма визнавала кримінальним злочином "протиприродні тілесні стосунки". Попри здобуття Індією незалежності від Великобританії у 1947 році ця норма залишилася, ставши 377-ю статтею кримінального кодексу країни. За одностатеві сексуальні стосунки передбачалося до 10 років позбавлення волі. У 2009 році Високий суд Делі скасував цю норму. Однак вже 2013 року Верховний суд Індії відновив заборону на гомосексуальні зв'язки, і лише минулого року ця норма була остаточно скасована.

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