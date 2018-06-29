 В Індії автобус упав у провалля, забравши життя понад 45 пасажирів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

В Індії автобус упав у провалля, забравши життя понад 45 пасажирів

Переповнений автобус впав в ущелину з понад 200-метрової висоти в передгір'ї Гімалаїв. В ДТП загинуло щонайменше 48 осіб.

З близько 60 пасажирів автобуса внаслідок ДТП загинули щонайменше 48

З близько 60 пасажирів автобуса внаслідок ДТП загинули щонайменше 48

Щонайменше 48 осіб загинули у дорожньо-транспортній пригоді у Індії, яка сталась у неділю, 1 липня. Переповнений людьми автобус, що рухався гірською дорогою у передгір'ї Гімалаїв, впав в ущелину з висоти у понад 200 метрів, повідомляє агентство AP.

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Припускають, що автобус намагався обігнати інший транспортний засіб. Він зірвався в річку з висоти близько 30 метрів. (23.12.2017)

Десятки людей загинули та дістали поранення внаслідок залізничної аварії в індійському штаті Уттар-Прадеш. (19.08.2017)

За даними індійської поліції, в автобусі, розрахованому на 28 пасажирських місць, перебували близько 60 пасажирів. Щонайменше семеро пасажирів з важкими травмами були доставлені до лікарень у критичному стані. Першими до місця аварії дістались місцеві жителі, які намагались надати медичну допомогу людям, що вижили.

Причини трагедії поки що невідомі, проте у поліції не виключають, що падіння автобуса в провалля могло бути спричинене погодними умовами - зранку у цьому регіоні йшов дощ, а два дні тому тут стався зсув.

На дорогах Індії щороку гине понад 110 тисяч осіб. Це найвищий показник дорожньої смертності у світі. Найчастішими причинами аварій є неуважне водіння, поганий стан доріг та несправні транспортні засоби.

 

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