 В Індонезії стався ще один потужний землетрус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

В Індонезії стався ще один потужний землетрус

В індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1. Загрози цунамі цього разу не було.

Індонезія

Наслідки цунамі в Індонезії

У південно-східній частині Індонезії стався потужний землетрус. У п'ятницю, 28 грудня, геофізичні служби країни зафіксували підземні поштовхи силою 6,1 за шкалою Ріхтера, повідомляє агенція новин dpa, посилаючись на дані місцевої влади. Епіцентр підземних поштовхів залягав в провінції Західне Папуа.

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Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії перевищила 400 осіб. Щонайменше 1500 осіб зазнали травм і поранень, понад 150 людей вважаються зниклими безвісти. (25.12.2018)

Кількість загиблих від землетрусу та цунамі в Індонезії перевищила 1760. За новими даними, безвісти зникли близько п'яти тисяч осіб. (07.10.2018)

Інформації про жертви і руйнування внаслідок стихійного лиха не надходило. Цього разу також не було жодної загрози виникнення цунамі, запевняють сейсмологи.

Тим часом в іншій частині цієї острівної держави тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків руйнівного цунамі, що сталося минулого тижня. 28 грудня влада скорегувала дані про кількість загиблих, підтвердивши 426 смертей унаслідок цунамі.

Крім того, за уточненими даними, ще понад сім тисяч осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще 23 людини й досі вважаються зниклими безвісти. Понад 40 тисяч мешканців островів Ява та Суматра було евакуйовано, повідомляють представники влади.

За даними індонезійського агентства метеорології, кліматології і геофізики, причиною цунамі, що сталося 22 грудня поблизу берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра, могло стати виверження вулкана Анак-Кракатау і викликаний ним підводний зсув. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг.

Раніше у службі з надзвичайних ситуацій Індонезії повідомляли, що більшість загиблих, - індонезійські відпочивальники.

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