В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув

Індонезійська субмарина KRI Nanggala 402 з 53 військовослужбовцями на борту, контакт з якою було втрачено 21 квітня, затонула поблизу острова Балі. У неділю, 25 квітня, вдалося локалізувати точне місце розташування головних уламків затонулого підводного човна, повідомили в міністерстві оборони острівної держави.

Тим часом у відомстві визнали, що "увесь екіпаж загинув", цитує інформагенція Reuters. За даними індонезійських військових, виявлений підводний човен розпався на три частини. Президент Індонезії Джоко Удодо уже висловив співчуття родичам загиблих членів екіпажу.

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Контакт з субмариною KRI Nanggala 402 обірвався в середу вранці на військових навчаннях, під час яких човен мав зробити кілька пусків торпед. Згідно з військовими джерелами, екіпаж попросив дозволу зануритися глибше. Однак після відповідного наказу контакт з підводним човном перервався. Про виявлення перших уламків субмарини повідомлялося напередодні.

Упродовж кількох останніх днів тривав інтенсивний пошук підводного човна, оскільки наявних на борту запасів кисню вистачило б тільки на три дні в разі відключення подачі електроенергії. Участь у пошуковій операції, крім індонезійських військових і рятувальних служб, взяли також їхні колеги з Сінгапуру, Малайзії, Австралії, а також Сполучених Штатів. До участі в пошуковій операції залучили десятки суден та літаків.

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Затонулий підводний човен був одним з п'яти субмарин німецького і південнокорейського виробництва, що входять до військово-морських сил Індонезії. Це бойове судно було спущено на воду в Німеччині на корабельнях німецького концерну ThyssenKrupp. 1981 року субмарина прибула до Індонезії, нагадує інформагенція AFP.

За даними виробника, субмарини такого типу будувалися для занурення на глибинах від 250 до 500 метрів. 2012 року це підводне судно зазнало капітального ремонту й модернізації в Південній Кореї.