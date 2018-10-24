В Індонезії розбився пасажирський літак з 189 людьми на борту

Пасажирський літак Boeing 737, що належить індонезійській авіакомпанії Lion Air та виконував рейс JT610 зі столиці Індонезії Джакарти до міста Панкалпінанг, у понеділок, 29 жовтня, зник з радарів і впав у Яванське море, повідомила місцева влада. На борту перебували 189 осіб, включаючи сімох членів екіпажу. Серед пасажирів літака - одна дитина і двоє немовлят, передає агенція Reuters.

Представник агентства боротьби зі стихійними лихами Індонезії опублікував відео з місця аварії, на якому видно велику пляму пального на поверхні води та уламки літака.

Представник пошуково-рятувальної служби країни Юсуф Латіф заявив, що зараз відбуваються пошуки уламків літака. "Літак впав у воду на глибину від 30 до 40 метрів", - повідомив він, передає агенція AFP.

Літак повинен був виконати рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг на індонезійському острові Банка на схід від острова Суматра. Зв'язок з повітряним судном був втрачений через 13 хвилин після зльоту. "Літак попросив повернутися до бази, перш ніж зникнути з радара", - повідомив генеральний директор агенції з цивільної авіації при міністерстві транспорту Індонезії Сінду Рахаю.

За даними сайту Flightradar 24, який відстежував шлях літака, він спочатку направлявся на південь, а потім повернув на північ, після чого його політ закінчився над Яванським морем недалеко від узбережжя. За даними ресурсу Boeing 737, що зазнав катастрофи, був новим та використовувався Lion Air лише протягом кількох місяців.

Бюджетний авіаперевізник Lion Air є найбільшою авіакомпанією Індонезії, що виконує понад 600 рейсів щодня, включаючи міжнародні.