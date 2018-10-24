 В Індонезії розбився пасажирський літак з 189 людьми на борту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Індонезії розбився пасажирський літак з 189 людьми на борту

Зв'язок з літаком авіаліній Lion Air був втрачений через 13 хвилин після зльоту. На борту перебувало 182 пасажири і семеро членів екіпажу.

Літак авіакомпанії Lion Air впав в Яванське море

Літак авіакомпанії Lion Air впав в Яванське море

Пасажирський літак Boeing 737, що належить індонезійській авіакомпанії Lion Air та виконував рейс JT610 зі столиці Індонезії Джакарти до міста Панкалпінанг, у понеділок, 29 жовтня, зник з радарів і впав у Яванське море, повідомила місцева влада. На борту перебували 189 осіб, включаючи сімох членів екіпажу. Серед пасажирів літака - одна дитина і двоє немовлят, передає агенція Reuters.

Представник агентства боротьби зі стихійними лихами Індонезії опублікував відео з місця аварії, на якому видно велику пляму пального на поверхні води та уламки літака. 

Представник пошуково-рятувальної служби країни Юсуф Латіф заявив, що зараз відбуваються пошуки уламків літака. "Літак впав у воду на глибину від 30 до 40 метрів", - повідомив він, передає агенція AFP.

DW.COM

Рятувальники знайшли єдиного пасажира, котрий вижив після катастрофи літака в гірському районі Індонезії. Ним виявився 12-річний хлопець. (12.08.2018)

Число загиблих внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії сягнуло 2065 осіб. Окрім того, зникими безвісти вважають до п'яти тисяч осіб. Волонтери та рідні можуть самотужки продовжувати пошуки. (11.10.2018)

Літак повинен був виконати рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг на індонезійському острові Банка на схід від острова Суматра. Зв'язок з повітряним судном був втрачений через 13 хвилин після зльоту. "Літак попросив повернутися до бази, перш ніж зникнути з радара", - повідомив генеральний директор агенції з цивільної авіації при міністерстві транспорту Індонезії Сінду Рахаю.

За даними сайту Flightradar 24, який відстежував шлях літака, він спочатку направлявся на південь, а потім повернув на північ, після чого його політ закінчився над Яванським морем недалеко від узбережжя. За даними ресурсу Boeing 737, що зазнав катастрофи, був новим та використовувався Lion Air лише протягом кількох місяців. 

Бюджетний авіаперевізник Lion Air є найбільшою авіакомпанією Індонезії, що виконує понад 600 рейсів щодня, включаючи міжнародні.

Дивитись відео 00:45
Now live
00:45 хв

Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)

Аудіо й відео до теми

Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)  

Також за темою

Mexiko Durango Flugzeugunglück

У Мексиці впав літак: усі пасажири вижили, десятки травмованих 01.08.2018

На півночі Мексики одразу після зльоту через погану погоду впав літак. Багато пасажирів отримали поранення, але ніхто не загинув.

Реклама

Докладно

Президенти Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Північний фронт для України

Про те, як Київ і Мінськ намагаються використовувати ресурси один одного - Сергій Руденко спеціально для DW. 

Атомна електростанція Іката

В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС "Іката"

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  