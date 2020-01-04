В Індонезії зросла кількість жертв повені, у Джакарті проводять дезінфекцію

У столиці Індонезії Джакарті солдати та співробітники служб охорони здоров'я у неділю, 5 січня, проводять масову дезінфекцію, аби запобігти розповсюдженню захворювань внаслідок повені, повідомляє агенція новин AP. Стихія забрала життя вже щонайменше 60 людей у країні.

Як повідомляє відомство з питань захисту від наслідків катастроф, багато людей досі вважаються зниклими без вісти. Десятки тисяч жителів були змушені покинути свої домівки та шукати порятунку в тимчасових притулках. Загалом же від наслідків повені та зсувів ґрунту в Індонезії постраждали близько 400 тисяч людей, зазначає агенція dpa.

Десятки тисч людей були змушені залишити свої домівки

Повінь стала наслідком потужної зливи, яка почалася в перший день нового року та тривала понад 18 годин. Внаслідок негоди була затоплена столиця країни Джакарта та інші міста. За даними Агентства з метеорології, кліматології та геофізики країни, ці опади стали найсильнішими з початку спостережень у 1866 році.

На даний момент рівень води суттєво знизився, однак метеорологи прогнозують сильні зливи до 10 січня. Загалом же, за прогнозами науковців, вже до 2050 року третина індонезійської столиці може опинитися під водою. Крім частих повеней, місто також часто потерпає від землетрусів.