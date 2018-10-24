В Індонезії заявили, що знайшли фюзеляж Boeing 737 у Яванському морі

В Індонезії встановили місцезнаходження корпусу літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав у Яванське море неподалік від столиці Індонезії 29 жовтня. Про це у середу, 31 жовтня, повідомив командуючий збройними силами Індонезії Хаді Тхаджанто. "Ми сподіваємось, що визначили координати фюзеляжу JT 610", - заявив він, додавши, що ця інформація ще має бути підтверджена, інформує агенція AFP.

Влада країни розшукує літак на глибині близько 30-40 метрів та сподівається знайти бортові самописці, важливі для розслідування причин катастрофи. У пошуковій операції беруть участь десятки водолазів, вертольоти та кораблі. Влада майже повністю виключила шанси знайти тих, хто вижив після падіння літака, на борту якого перебувало 189 осіб. Пошукові команди доставляють частини тіл загиблих для ідентифікації та тестів ДНК.

У середу представники компанії Boeing зустрінуться з авіакомпанією Lion Air. Тим часом зранку у середу стало відомо, що міністр транспорту Індонезії звільнив технічного директора Lion Air та кількох техників авіакомпанії у зв'язку з катастрофою, передає агенція Reuters. Напередодні міністр наказав провести інспекцію усіх літаків Boeing 737 MAX.

Літак авіакомпанії Lion Air, який виконував рейс JT610 зі столиці Індонезії Джакарти до міста Панкалпінанг, впав у море 29 жовтня. Зв'язок з повітряним судном був втрачений через 13 хвилин після зльоту, і перш ніж зникнути з радарів, пілоти літака просили диспетчерів повернутися до бази.

Причина аварії поки не встановлена. Авіакомпанія Lion Air повідомила, що перший та другий пілот мали понад 11 тисяч годин польотів, нещодавно пройшли медичні огляди та тести на вживання наркотиків. Втім, авіакомпанія визнала, що літак мав технічну проблему під час попереднього рейсу, яка була усунута. Це, а також різке падіння літака через 12 хвилин польоту підняли питання про наявність дефектів у нещодавно випущеній моделі літака.