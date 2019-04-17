 В Індонезії відбуваються ″найскладніші вибори у світі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

В Індонезії відбуваються "найскладніші вибори у світі"

Індонезійці обирають на чотирьох рівнях: президентському, парламентському, регіональному та місцевому. Усього у виборах беруть участь 245 тисяч кандидатів, які змагаються за 20 тисяч місць у законодавчих органах.

Прабово Субіанто (ліворуч) та Джоко Відодо (фото з архіву)

Прабово Субіанто (ліворуч) та Джоко Відодо (фото з архіву)

В Індонезії у середу, 17 квітня, почалося голосування на виборах президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також регіональних і місцевих законодавчих органів. Віддати свій голос зможуть близько 93 мільйонів із загалом 260 мільйонів жителів країни.

За головний державний пост змагаються два основні кандидати - нинішній президент країни Джоко Відодо та індонезійський військовий, генерал-лейтенант у відставці Прабово Субіанто. Це протистояння, фактично, є повторенням сценарію 2014 року, коли останній з них програв конкуренту.

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За підсумками попередньої кампанії Відодо переміг за рахунок підтримки соціального плюралізму, заходів стимулювання економіки і модернізації інфраструктури. Субіанто сподівається цього разу взяти реванш і позиціонує себе як сильного лідера, що дотримується курсу на дотримання закону і порядку, а також консервативних ісламських цінностей. Суперник, зокрема, критикує Відодо за те, що той не виконав передвиборчих обіцянок щодо щорічного економічного зростання на рівні семи відсотків. Разом з тим за п'ять років перебування президента при владі цей показник не опускався нижче п'яти відсотків.

"Найскладніші вибори у світі"

Загалом у виборах різного рівня в Індонезії беруть участь понад 245 тисяч кандидатів, які борються за 20 тисяч місць у національному, регіональному та місцевому законодавчих органах.

Для забезпечення нормального виборчого процесу на 810 тисячах виборчих дільниць задіяні близько шести мільйонів співробітників. Експерти вже назвали голосування в Індонезії "найскладнішими виборами у світі".

Очікується, що оголошення офіційних результатів виборів відбудеться 25 квітня. Індонезія - це країна з найбільшим мусульманським населенням у світі: 90 відсотків її жителів сповідують іслам.

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