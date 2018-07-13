 В Ізраїлі ухвалили закон про ″національну державу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

В Ізраїлі ухвалили закон про "національну державу"

Депутати ізраїльського Кнесету ухвалили закон про "національну державу для єврейського народу". Закон, зокрема, позбавив арабську мову статусу другої державної.

В Ізраїлі ухвалили закон про національну державу

Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про національний характер держави Ізраїль. У ніч на четвер, 19 липня, за цей нормативний акт проголосувало 62 парламентарі. 55 членів Кнесету висловилися проти, передає інформагенція AFP. Ухвалення цього законодавчого акта привітав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. "Це - визначна мить у історії держави Ізраїль", - наголосив Нетаньяху, цитує агенція новин Reuters.

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У ГА ООН 120 країн проголосували за резолюцію, яка засуджує насильство щодо жителів палестинських територій. Представник Ізраїлю заявив, що його країну намагаються позбавити "права на самооборону". (14.06.2018)

Ультранаціоналіст Авігдор Ліберман став міністром оборони Ізраїлю. Його кандидатуру затвердили більшістю голосів члени Кнесету. (30.05.2016)

Визначальним у цьому законі є те, що в ньому декларується статус Ізраїлю як "національної держави єврейського народу", де євреї мають "виняткове право на національне самовизначення". Також в ухваленому законі наголошується, що держава Ізраїль розглядає подальший розвиток та розбудову єврейських поселень як "національну цінність" та робитиме все задля того, щоб "заохочувати" та "підтримувати" їх.

Водночас, згідно з нормами ухваленого закону, арабська мова втрачає дотеперішній рівноправний статус з івритом, отримавши натомість спеціальний статус. В Ізраїлі араби становлять близько 18 відсотків 9-мільйонного населення. Ухвалений закон викликав різку критику з боку ізраїльської опозиції, котра вважає його расистським.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)  

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