В Ізраїлі після трьох виборів нарешті спромоглися створити коаліцію

Глава перехідного уряду Ізраїлю, лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху та його головний політичний суперник, лідер опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц на тлі коронавірусної кризи домовилися створити "надзвичайний уряд єдності". Відповідну угоду політики підписали в понеділок, 20 квітня, йдеться у спільній заяві, повідомляє агентство новин dpa.

Опоненти погодилися на формування уряду єдності через надзвичайну ситуацію, що склалася внаслідок пандемії коронавірусної інфекції. Це рішення дозволить вийти з політичного глухого кута в країні. Ізраїльські політики не могли домовитися про формування коаліції вже понад рік, що призвело до трьох парламентських виборів за цей час.

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За домовленістю сторін, посаду прем'єр-міністра Ізраїлю представники двох партій обійматимуть почергово по півтора року. Першим главою нового уряду буде Біньямін Нетаньяху, восени 2021-го його має змінити Бені Ганц.

Раніше Ганц виступав проти коаліції з Нетаньяху через корупційний процес проти чинного прем'єра. Однак на тлі кризи, спричиненої новим коронавірусом, політик змінив свою позицію. Таке рішення Ганца вже розкритикували його союзники, внаслідок чого вони відкололися від блоку, яким кілька партій спільно йшли на вибори. Критики звинувачують Ганца у порушенні головної передвиборчої обіцянки - усунути Нетаньяху від влади.

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Через епідемію коронавірусу судовий процес за обвинуваченням Нетаньяху в корупції, який мав початися в середині березня, перенесли на 24 травня. Генеральна прокуратура звинуватила Нетаньяху в шахрайстві й хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод із компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичні прихильності. Глава уряду відкидає усі звинувачення.