В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік

В Ізраїлі у понеділок, 2 березня, проходять вибори до Кнесету (парламенту країни - Ред.). Близько 6,5 мільйона виборців мають право обрати 120 членів 23-го Кнесету. Всього у країні відкрили близько 10600 виборчих дільниць, передає агенція новин dpa.

Дільниці працюватимуть з 7 години ранку до 22 години за місцевим часом. Після їхнього закриття опублікують перші прогнози. Проголосувати також зможуть ті ізраїльтяни, які перебувають на карантині через коронавірус. Для них встановили спеціально захищені "виборчі намети".

Спеціально захищені "виборчі намети" для осіб на карантині через коронавірус

Головна боротьба на виборах розгорнеться між правлячою партією "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та опозиційною політсилою "Кахоль-Лаван" ("Синьо-білі") колишнього воєначальника Бені Ганца. Згідно з опитуваннями, обидві партії мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Після виборів президент країни Реувен Рівлін має визначити, хто отримає мандат на формування уряду. Зазвичай це - лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів. У нього буде чотири тижні для формування коаліції. Також він може попросити надати йому ще два тижні.

Нагадаємо, це вже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію. Експерти побоюються, що патова ситуація виникне і після нових виборів.

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