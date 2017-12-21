 В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

В Ізраїлі проходять треті парламентські вибори за рік

В Ізраїлі розпочалися треті парламентські вибори за рік. Основна боротьба розгортатиметься між політсилою чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та опозиційною партією "Кахоль-Лаван" Бені Ганца.

Вибори до Кнесету у вересні 2019 року

Вибори до Кнесету у вересні 2019 року

В Ізраїлі у понеділок, 2 березня, проходять вибори до Кнесету (парламенту країни - Ред.). Близько 6,5 мільйона виборців мають право обрати 120 членів 23-го Кнесету. Всього у країні відкрили близько 10600 виборчих дільниць, передає агенція новин dpa.

Дільниці працюватимуть з 7 години ранку до 22 години за місцевим часом. Після їхнього закриття опублікують перші прогнози. Проголосувати також зможуть ті ізраїльтяни, які перебувають на карантині через коронавірус. Для них встановили спеціально захищені "виборчі намети".

Спеціально захищені виборчі намети для осіб на карантині через коронавірус

Спеціально захищені "виборчі намети" для осіб на карантині через коронавірус

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повернув мандат на створення нового уряду президенту країни Реувену Рівліну. Той має намір дати шанс на формування уряду опоненту Нетаньяху - Бені Ганцу. (21.10.2019)

Біньямін Нетаньяху передумав і попросив не давати йому імунітет на тлі звинувачень у корупції та можливого кримінального переслідування. Він заявив, що відкликав своє прохання за години до початку дебатів у Кнесеті. (28.01.2020)

Головна боротьба на виборах розгорнеться між правлячою партією "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та опозиційною політсилою "Кахоль-Лаван" ("Синьо-білі") колишнього воєначальника Бені Ганца. Згідно з опитуваннями, обидві партії мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Після виборів президент країни Реувен Рівлін має визначити, хто отримає мандат на формування уряду. Зазвичай це - лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів. У нього буде чотири тижні для формування коаліції. Також він може попросити надати йому ще два тижні.

Нагадаємо, це вже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію. Експерти побоюються, що патова ситуація виникне і після нових виборів.

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Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

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    Місто Давида

    Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Перше руйнування

    Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Римське та візантійське панування

    Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Завоювання арабами

    Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Епоха Хрестових походів

    Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Османи та британці

    Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Розділене місто

    Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю

    1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині

    Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Остаточний статус і досі не визначений

    Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну.

    Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков


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Місто розбрату - історія Єрусалима

Єрусалим - одне з найдавніших міст світу, за яке упродовж тисячоліть точиться боротьба. Його вважають своїм Святим містом юдеї, мусульмани та християни. (08.12.2017)  

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на внутрішніх виборах глави партії "Лікуд". Тепер він представлятиме свою консервативну партію на виборах у березні. Нетаньяху очолює політсилу вже 14 років.

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Біньямін Нетаньяху передумав і попросив не давати йому імунітет на тлі звинувачень у корупції та можливого кримінального переслідування. Він заявив, що відкликав своє прохання за години до початку дебатів у Кнесеті.

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