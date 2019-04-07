В Ізраїлі проходять парламентські вибори

В Ізраїлі у вівторок, 9 квітня, проходять вибори до Кнесету. Право голосу мають 6,3 мільйона громадян Ізраїлю, котрі обиратимуть 120 членів ізраїльського парламенту. Прохідний бар'єр для партій-учасниць виборів становить 3,25 відсотка голосів. Виборчі дільниці в країні зачиняться о 21 годині за місцевим часом. Цьогорічні вибори до Кнесету, котрі мали відбутися у листопаді, посунули на квітень через парламентську кризу в країні.

Головним конкурентом правоцентристської партії "Лікуд" ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, за опитуваннями, вважається альянс "Кахоль-лаван" партій "Хосен ле-Ісраель", очолюваної колишнім начальником генерального штабу ізраїльської армії Бені Ганцом, та "Єш Атід", лідером якої є політик-центрист Яїр Лапід.

В Ізраїлі, який є парламентською республікою, останні 13 років з перервами прем'єр-міністром країни є Нетаньяху. Його уряд вважають найбільш правим за всю історію Ізраїлю.

Нагадаємо, у лютому цього року лідери партій "Хосен ле-Ісраель", "Єш Атід" та ТЕЛЄМ створили виборчий альянс і пішли на вибори до Кнесету єдиним списком. Також очільники Бені Ганц та Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі перемоги альянсу: першим посаду обійме Ганц, а другим - через два з половиною роки - Лапід. До альянсу приєдналися також ще двоє колишніх начальників генштабу армії - Моше Яалон та Габі Ашкеназі.