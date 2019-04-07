 В Ізраїлі проходять парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

В Ізраїлі проходять парламентські вибори

За даними опитувань, головним конкурентом партії прем'єра Нетаньяху є альянс "Кахоль-лаван", лідери якого домовились про ротацію на посаді глави уряду у разі перемоги.

Передвиборча агітація в Ізраїлі

Передвиборча агітація в Ізраїлі

В Ізраїлі у вівторок, 9 квітня, проходять вибори до Кнесету. Право голосу мають 6,3 мільйона громадян Ізраїлю, котрі обиратимуть 120 членів ізраїльського парламенту. Прохідний бар'єр для партій-учасниць виборів становить 3,25 відсотка голосів. Виборчі дільниці в країні зачиняться о 21 годині за місцевим часом. Цьогорічні вибори до Кнесету, котрі мали відбутися у листопаді, посунули на квітень через парламентську кризу в країні.

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Поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення Західного берега річки Йордан пообіцяв після своєї перемоги на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. (07.04.2019)

Лідери ізраїльських партій "Хосен ле-Ісраель" Бені Ганц та "Єш Атід" Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю в разі перемоги їхнього альясну на виборах у квітні. (21.02.2019)

Головним конкурентом правоцентристської партії "Лікуд" ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, за опитуваннями, вважається альянс "Кахоль-лаван" партій "Хосен ле-Ісраель", очолюваної колишнім начальником генерального штабу ізраїльської армії Бені Ганцом, та "Єш Атід", лідером якої є політик-центрист Яїр Лапід. 

В Ізраїлі, який є парламентською республікою, останні 13 років з перервами прем'єр-міністром країни є Нетаньяху. Його уряд вважають найбільш правим за всю історію Ізраїлю.

Нагадаємо, у лютому цього року лідери партій "Хосен ле-Ісраель", "Єш Атід" та ТЕЛЄМ створили виборчий альянс і пішли на вибори до Кнесету єдиним списком. Також очільники Бені Ганц та Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі перемоги альянсу: першим посаду обійме Ганц, а другим - через два з половиною роки - Лапід. До альянсу приєдналися також ще двоє колишніх начальників генштабу армії - Моше Яалон та Габі Ашкеназі.

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