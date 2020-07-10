В Ізраїлі протестують проти дій уряду у боротьбі з COVID-19

Тисячі людей в суботу, 19 липня, ввечері вийшли на акцію протесту в Тель-Авіві в Ізраїлі, щоб висловити свою незгоду із діями уряду в боротьбі з коронавірусом та подоланні економічних наслідків епідемії COVID-19 у країні. За даними інформаційного агентства AFP, протестувальники збиралися біля резиденції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, а також в одному з парків міста.

Поліція застосувала проти демонстрантів водомети після спроб протестувальників заблокувати деякі вулиці. Також повідомляється про спроби атакувати поліцейських за допомогою балончиків зі сльозогінним газом. Чимало учасників акції протесту було затримано.

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Критика уряду Ізраїля

Владу країни критикують за непослідовність у боротьбі з коронавірусом та наслідками епідемії. При цьому через незадоволення з цього приводу масові демонстрації відбувалися і раніше.

Уряд Ізраїля зміг запобігти швидкому поширенню вірусу на початку епідемії, коли в середині травня в країні були запроваджено жорсткий карантин. Однак вже наприкінці травня протиепідемічні заходи послабили, унаслідок чого кількість нових заражень почала збільшуватися рекордними темпами.

Проти демонстрантів у Тель-Авіві застосували водомети

Тому влада знову почала запроваджувати обмеження громадського життя. Тепер у вихідні в країні не працюватимуть торговельні центри, магазини, ринки, музеї та туристичні пам'ятки. Ресторани зможуть пропонувати лише їжу на виніс чи її доставку.

Нетаньяху вже визнав, що уряд занадто рано пом'якшив обмежувальні заходи у країні. У зв'язку з протестами він також анонсував надання термінової фінансової допомоги усім громадянам Ізраїля. Втім цей крок також був розкритикований експертами, які вимагають цільової допомоги для відновлення економіки.

Корупційний процес проти Нетаньяху

Під час протестів також лунали вимоги до відставки прем'єр-міністра через справу щодо корупції, яка зараз розглядається у суді. Нетаньяху закидають хабарництво, шахрайство та зловживанні довірою. Політик усі закиди на свою адресу відкидає і називає політично мотивованим "полюванням на відьом".

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Судовий розгляд корупційної справи Нетаньяху, який був призупинений на два місяці через епідемію COVID-19, продовжився у неділю, 19 липня. Очікується, що прокурори будуть вимагати у суду почати викликати свідків, в той час як адвокати докладатимуть зусиль, аби відкласти цей процес якомога далі.