В Ізраїлі не вщухають протести проти закону про "національну державу"

У Тель-Авіві ввечері в суботу, 11 серпня, відбулася багатотисячна демонстрація проти ухваленого Кнесетом закону про "національну державу для єврейського народу". Демонстранти скандували арабською та івритом "Рівність!" і "Апартеїд не пройде!", інформує агенція AFP. Учасники акції, більшістю ізраїльські араби, але так само і євреї Ізраїлю, стурбовані можливою дискримінацією за національною ознакою внаслідок впровадження закону.





У липні депутати Кнесету Ізраїлю ухвалили закон про національний характер держави Ізраїль, згідно з яким євреї мають "виняткове право на національне самовизначення" в країні. На додачу, арабська мова втратила дотеперішній рівноправний статус з івритом, отримавши натомість "спеціальний статус", що дозволить використовувати її в державних установах.

Араби становлять близько 18 відсотків з понад 8-мільйонного населення Ізраїлю. Акція протесту в Тель-Авіві проти суперечливого закону відбулася також 4 серпня. Тоді на демонстрацію, за даними ізраїльських ЗМІ, вийшли близько 50 тисяч людей.

Нагадаємо, що Євросоюз висловив стурбованість новим законом Ізраїлю, який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить спроби розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинці назвали цей закон расистським. Як дискримінаційний розцінив новий ізраїльський закон і уряд Туреччини.