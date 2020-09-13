В Ізраїлі запровадили другий локдаун

В Ізраїлі у п'ятницю, 18 вересня, розпочався другий локдаун через зростання кількості інфікувань коронавірусом. Він набув чинності за декілька годин до святкування єврейського Нового року і триватиме три тижні.

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Локдаун передбачає закриття шкіл, торговельних центрів, більшості магазинів, окрім супермаркетів і аптек. Кафе і ресторани працюватимуть лише в режимі "на виніс". Також жителям Ізраїлю забороняється відходити більше, ніж на 500 метрів від своїх помешкань, зазначає агентство AFP. Лише у виняткових випадках можна віддалятися від дому на відстань більше кілометра, наприклад, ідучи на роботу, або, щоб взяти участь у демонстрації, пише агентство dpa. Крім того, в одному приміщенні дозволяється збиратися максимально десятьом людям.

Нагадаємо, в уряді вирішили ввести другий локдаун через зростання кількості інфікувань COVID-19, а також через побоювання, що великі сімейні святкування та масові молитви сприятимуть ще більшому поширенню коронавірусу.

Уряд ухвалив рішення про локдаун на тлі невдоволення громадян діями влади. Люди в Ізраїлі тижнями виходять на протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Ці протести тривають на тлі судових засідань проти прем'єра, якого звинувачують у хабарництві та шахрайстві. Він відкидає усі звинувачення. Також демонстранти невдоволені політикою прем'єра щодо подолання коронакризи і вважають її хаотичною. Нетаньяху спочатку розпорядився закрити ресторани, пляжі та спортивні зали, згодом їх відкрили, а потім знову закрили через нове зростання кількості інфікувань. Рівень безробіття в країні перевищує 20 відсотків, що викликає невдоволення серед населення.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі офіційно підтвердили 176,9 тисяч інфікувань, 1169 смертей і більше 129,3 тисячі випадків одужань.