В Ізраїлі десятки тисяч протестували проти закону про "національну державу"

У Тель-Авіві десятки тисяч ізраїльтян вийшли у суботу, 4 серпня, на протест проти ухваленого в липні Кнесетом Ізраїлю закону про "національну державу для єврейського народу", інформує агенція dpa. Демонстранти в Тель-Авіві вийшли на марш з гаслом "Рівні права для всіх громадян". Згідно з даними ізраїльських ЗМІ, кількість учасників демонстрації становила близько 50 тисяч.

Як представники національних меншин, так і євреї Ізраїлю, серед яких і президент країни Реувен Рівлін, виступили з критикою закону, згідно з нормами якого євреї мають "виняткове право на національне самовизначення" в країні.

На додачу, згідно з нормами ухваленого закону, арабська мова втрачає дотеперішній рівноправний статус з івритом, отримавши натомість "спеціальний статус". Араби становлять близько 18 відсотків з понад 8-мільйонного населення Ізраїлю.

Євросоюз висловив стурбованість новим законом Ізраїлю, який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить спроби розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинці у свою чергу назвали цей закон расистським. Як дискримінаційний розцінив новий ізраїльський закон і уряд Туреччини.