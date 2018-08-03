 В Ізраїлі десятки тисяч протестували проти закону про ″національну державу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

В Ізраїлі десятки тисяч протестували проти закону про "національну державу"

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, протестуючи проти ухваленого парламентом Ізраїлю закону про "національну державу для єврейського народу".

Протести в Тель-Авіві проти закону про національну державу Ізраїлю (4 серпня, 2018 року)

Протести в Тель-Авіві проти закону про "національну державу" Ізраїлю (4 серпня, 2018 року)

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У Тель-Авіві десятки тисяч ізраїльтян вийшли у суботу, 4 серпня, на протест проти ухваленого в липні Кнесетом Ізраїлю закону про "національну державу для єврейського народу", інформує агенція dpa. Демонстранти в Тель-Авіві вийшли на марш з гаслом "Рівні права для всіх громадян". Згідно з даними ізраїльських ЗМІ, кількість учасників демонстрації становила близько 50 тисяч.  

Як представники національних меншин, так і євреї Ізраїлю, серед яких і президент країни Реувен Рівлін, виступили з критикою закону, згідно з нормами якого євреї мають "виняткове право на національне самовизначення" в країні. 

На додачу, згідно з нормами ухваленого закону, арабська мова втрачає дотеперішній рівноправний статус з івритом, отримавши натомість "спеціальний статус". Араби становлять близько 18 відсотків з понад 8-мільйонного населення Ізраїлю.

Євросоюз висловив стурбованість новим законом Ізраїлю, який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить спроби розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинці у свою чергу назвали цей закон расистським. Як дискримінаційний розцінив новий ізраїльський закон і уряд Туреччини.

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