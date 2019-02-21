В Ізраїлі головні конкуренти Нетаньяху створили виборчий альянс

Головні конкуренти ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху створили виборчий альянс. У четвер, 21 лютого, лідери партій "Хосен ле-Ісраель", "Єш Атід" та ТЕЛЄМ оголосили, що йдуть на квітневі вибори до Кнесету єдиним списком.

В офіційній заяві вказано, що лідери "Хосен ле-Ісраель" Бені Ганц та "Єш Атід" Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі перемоги альянсу: першим посаду обійме колишній начальник генерального штабу ізраїльської армії Ганц, а другим - через два з половиною роки - політик-центрист Лапід.

Згідно з результатами останніх опитувань, Ганц та Лапід є головними конкурентами Нетаньяху на парламентських виборах, що мають відбутися 9 квітня. До новоствореного альянсу приєдналися також ще двоє колишніх начальників генштабу армії - Моше Яалон та Габі Ашкеназі.

Нагадаємо, що Нетаньяху, який очолює правоцентристську партію "Лікуд", з перервами є ізраїльським прем'єром уже приблизно 13 років. Його уряд вважають найправішим за всю історію країни.