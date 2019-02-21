 В Ізраїлі головні конкуренти Нетаньяху створили виборчий альянс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

В Ізраїлі головні конкуренти Нетаньяху створили виборчий альянс

Лідери ізраїльських партій "Хосен ле-Ісраель" Бені Ганц та "Єш Атід" Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю в разі перемоги їхнього альясну на виборах у квітні.

Бенні Ганц

Бенні Ганц

Головні конкуренти ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху створили виборчий альянс. У четвер, 21 лютого, лідери партій "Хосен ле-Ісраель", "Єш Атід" та ТЕЛЄМ оголосили, що йдуть на квітневі вибори до Кнесету єдиним списком.

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В офіційній заяві вказано, що лідери "Хосен ле-Ісраель" Бені Ганц та "Єш Атід" Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі перемоги альянсу: першим посаду обійме колишній начальник генерального штабу ізраїльської армії Ганц, а другим - через два з половиною роки - політик-центрист Лапід.

Згідно з результатами останніх опитувань, Ганц та Лапід є головними конкурентами Нетаньяху на парламентських виборах, що мають відбутися 9 квітня. До новоствореного альянсу приєдналися також ще двоє колишніх начальників генштабу армії - Моше Яалон та Габі Ашкеназі.

Нагадаємо, що Нетаньяху, який очолює правоцентристську партію "Лікуд", з перервами є ізраїльським прем'єром уже приблизно 13 років. Його уряд вважають найправішим за всю історію країни.

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