 В Ізраїлі вводять локдаун у вихідні через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Новини

В Ізраїлі вводять локдаун у вихідні через коронавірус

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення ввести локдаун у вихідні дні через різке зростання кількості заражень коронавірусом. З вечора п'ятниці до ранку неділі не працюватимуть ТРЦ, магазини, ринки, музеї та туристичні пам'ятки.

Уряд Ізраїлю ввів локдаун по вихідним через різке зростання кількості нових заражень COVID-19

Уряд Ізраїлю ввів локдаун по вихідним через різке зростання кількості нових заражень COVID-19

Уряд Ізраїлю на засіданні у п'ятницю, 17 липня, ухвалив рішення про нові жорсткі обмеження (локдаун) у всій країні під час кожних вихідних, що тривають з вечора п'ятниці до заходу сонця у суботу.

Відтепер у вихідні будуть зачинені усі торгово-розважальні центри, магазини, бібліотеки, ринки під відкритим небом, музеї, бібліотеки та туристичні пам'ятки. Також не можна буде відвідувати пляжі. Винятками у цьому переліку стали продовольчі магазини та аптеки. Утім, обмежень на пересування не буде. Уряд Ізраїлю не повідомив, коли зніме ці обмеження, зазначає агентство новин dpa.

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Уряд також продовжив та розширив довгострокові обмеження. Зокрема, спортзали та фітнес-клуби знову будуть зачинені, а ресторани і кафе з наступного вівторка зможуть працювати лише на винос або в режимі доставки. 

Нові обмеження мають на меті "запобігти загальній зупинці роботи у світлі різкого зростання захворюваності на коронавірус", пояснили в уряді країни. Утім, нові обмеження ще має схвалити парламент.

Ці заходи різко розкритикували опозиційні політики. А місцеві ЗМІ пишуть про те, що деякі власники ресторанів погрожують не дотримуватися нових норм.

За останню добу в Ізраїлі повідомили про 1862 нові випадки зараження коронавірусом, напередодні цифра була не набагато нижчою. У травні під час дії жорстких обмежень в Ізраїлі фіксували вкрай мало нових випадків зараження, утім з липня їхня кількість почала стрімко зростати . Минулого тижня запровадили локдаун у кварталах п'яти міст країни, серед яких і Єрусалим.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість зафіксованих випадків в Ізраїлі становить понад 46546, померли 387 людей з коронавірусом, а понад 20,5 тисяч пацієнтів одужали. 

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