В Ідлібі загинули шестеро турецьких військових

Міністерство оборони Туреччини повідомило про втрати серед турецьких військових, розміщених у сирійській провінції Ідліб. Згідно з повідомленням, під час проведених у понеділок, 3 лютого, сирійськими військами Башара Асада обстрілів позицій турецьких військ у Ідлібі загинуло шестеро турецьких військових.

У Анкарі наголошують, що сирійські урядові війська провели обстріл турецьких позицій попри те, що були заздалегідь поінформовані про розташування турецьких військових, передає турецький телеканал TRT.

Ердоган обіцяє помсту

Як зазначили в турецькому оборонному відомстві, турецькі військові завдали удару у відповідь. Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив перед початком свого візиту до України, що такі дії сирійських військових не можна залишити без відповіді й запевнив, що відсіч з боку турецьких військ триватиме. "Ми й надалі вимагатимемо відповідальності за це", - наголосив Ердоган, цитує агенція новин dpa.

Турецький лідер додав, що внаслідок удару збройних сил Туреччини по позиціях військ Башара Асада у Ідлібі загинуло близько 35 сирійських військових.

Москва каже, що Анкара не попередила

Водночас у міністерстві оборони Росії наголосили, що Анкара жодним чином не попереджала про пересування своїх військових у Ідлібі. Це і стало причиною того, що турецькі війська потрапили під обстріл у цій сирійській провінції, наголошують у міноборони РФ, передає агенція новин ТАСС.

Водночас російські військові заперечили проведення турецькою авіацією ударів з повітря в Ідлібі.

Нагадаємо, що в цій сирійській провінції з початку року триває наступ урядових сил Башара Асада, яких підтримують Росія та Іран. Натомість опозиційні до Асада сили, які контролюють більшість території провінції, користуються підтримкою Туреччини.