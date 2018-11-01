В ЄС і Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк

В Євросоюзі закликали притягнути до відповідальності винних у смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк, яка померла у лікарні у неділю, 4 листопада. Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn). "Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав він у Twitter.

Своєю чергою, президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все необхідне для того, щоб притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк. "Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб було зроблено все можливе для того, щоб вбивці були знайдені, покарані і опинилися на лаві підсудних. І ми всі повинні об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покаране", - заявив український президент.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що вчинений проти активістки злочин не має терміну давності. "Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винних має бути покарано. Вічна пам'ять...",- написав Гройсман у Twitter.

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що смерть Гандзюк є "вироком системі". "Катіна загибель - вирок системі. З усіма її "реформами", голою бравадою, ницими вихваляннями. Щось не так, щось неправильно, щось негаразд, коли кращі люди втрачають життя в щоденній боротьбі", - написала Тимошенко у Facebook.

Тим часом керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть активістки. "Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії", - повідомила прес-служба київської поліції на сторінці у Facebook.

У Нацполіції також розповіли, що фахівці проводять огляд тіла та першочергові слідчі дії. "Після висновків експертизи щодо причин смерті буде дана правова кваліфікація", - йдеться в заяві Нацполіції.

Також повідомляється, що слідчі змінили кваліфікацію нападу на чиновницю Херсонської міськради, кваліфікувавши його як закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення, повідомляється на сайті Нацполіції.

Нагадаємо, 31 липня Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва.

Затримано кількох підозрюваних у замаху на неї. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. 10 жовтня в Національній поліції України повідомили, що встановили п'ятьох людей, як підозрюють, причетних до скоєння злочину. Серед них - підозрюваний організатор, пособники, виконавець і водій.