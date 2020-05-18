В ЄС схвалили програму на 100 мільярдів євро для стримування безробіття

Країни-члени ЄС домовилися про запровадження так званого інструменту SURE - тимчасової кредитної допомоги з боку ЄС країнам-членам для заходів зі збереження робочих місць в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Рада ЄС з економіки та фінансів у вівторок, 19 травня, ухвалила відповідне рішення, йдеться у повідомленні на сайті цього органу Європейського Союзу.

Обсяг програми - до 100 мільярдів євро. У рамках цього інструменту країни-члени ЄС матимуть змогу отримати від блоку позики на вигідних умовах через суттєве збільшення державних видатків. Йдеться про видатки з 1 лютого поточного року, пов'язані з національними програмами допомоги в умовах неповної зайнятості та схожими заходами, у тому числі для самозайнятих осіб, а також санітарно-гігієнічними заходами, передусім щодо облаштування робочих місць.

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ЄС захищає ринок праці

SURE є одним з трьох захисних механізмів загальним обсягом 540 мільярдів євро для найманих працівників, підприємців та країн-членів, щодо яких домовилася Єврогрупа 9 квітня. Глави держав та урядів країн-членів ЄС схвалили домовленість 23 квітня та поставили завдання, аби пакет був готовий до застосування з 1 червня.

Здравко Марич, міністр фінансів Хорватії, яка зараз головує в ЄС, зазначив, що інструмент SURE буде важливим засобом для захисту робочих місць та найманих працівників, оскільки з його допомогою гарантується, що країни-члени матимуть кошти для боротьби з безробіттям та зниженням доходів громадян.

Кошти позичить Єврокомісія на міжнародних ринках

Планується, що для наповнення інструменту Єврокомісія від імені ЄС позичить кошти на міжнародних фінансових ринках. Позика для програми SURE буде забезпечена бюджетом ЄС та гарантіями країн-членів, розмір яких відповідатиме їхній частці у ВВП Євросоюзу. Обсяг гарантій становить до 25 мільярдів євро.

Доступ до інструменту матимуть всі країни-члени ЄС, однак він запланований передусім для найбільш уражених кризою держав. Формально про виділення коштів рішення ухвалюватиме Рада ЄС за пропозицією Єврокомісії.

Інструмент SURE зможуть запустити, коли всі країни-члени нададуть гарантії. Його дія передбачена до 31 грудня 2022 року та може бути подовжена на шість місяців, якщо наслідки пандемії COVID-19 для економіки будуть тривалими.