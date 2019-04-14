В ЄС погодили подовження персональних санкцій через події в Україні

Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) у середу, 4 вересня, погодив рішення подовжити на пів року персональні санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які були запроваджені за підрив суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомив посол України при ЄС Микола Точицький.

"На першому засіданні після літньої перерви Coreper погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС", - написав він у соціальній мережі Twitter.

Погодження рішення щодо подовження санкцій агентству "Інтерфакс" підтвердило також джерело в інститутах ЄС. Тепер відповідне рішення має ухвалити Рада ЄС. Очікується, що це відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, рішення про запровадження санкцій у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України Рада ЄС ухвалила 17 березня 2014 року, після чого його дію неодноразово продовжували на наступні шість місяців, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.

Востаннє санкції були продовжені 15 березня 2019 року. Тоді ж Рада ЄС внесла до санкційного списку імена восьми росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці й Азовському морі". Загалом за цим рішенням Ради ЄС до списку входили 170 фізичних та 44 юридичні особи.