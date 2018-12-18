 В ЄС погодили заборону одноразового пластику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

В ЄС погодили заборону одноразового пластику

Євросоюз планує до 2021 року цілком заборонити одноразові пластикові вироби, як-от соломинки для напоїв та посуд.

ЄС заборонить одноразовий пластик

ЄС заборонить одноразовий пластик

У Європейському Союзі заборонять пластикові вироби одноразового використання, як-от посуд та соломинки для напоїв. Згоди щодо цього досягли представники Європарламенту та держав-членів ЄС, які й мають остаточно погодити та ухвалити це рішення. Про це зранку у середу, 19 грудня, повідомив у Брюсселі офіс головуючої в Раді ЄС Австрії, інформує агенція dpa.

Остаточне запровадження заборони в країнах ЄС очікується через два роки.

Нагадаємо, що 24 жовтня Європарламент схвалив пропозицію, спрямовану на заборону деяких одноразових пластикових виробів. Згідно з документом, деякі одноразові пластикові вироби, яким легко знайти заміну, будуть заборонені вже до 2021 року. Країни-члени ЄС також будуть зобов'язані на 2025 рік переробляти 90 відсотків пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть брати фінансову участь у переробці.

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