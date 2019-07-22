В ЄС засудили знесення будинків палестинців в Східному Єрусалимі

Німеччина, Франція, Іспанія і Великобританія у вівторок, 23 липня, зробили спільну заяву щодо ситуації в Східному Єрусалимі, де Ізраїль почав зносити споруди палестинців. "Знесення будівель в зайнятих областях є, крім рідкісних і виняткових випадків, порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в документі, який наводить агенція новин AFP.

Крім того, руйнування будинків палестинців призводить до "непотрібних страждань палестинських мирних жителів" та може стати "небезпечним прецедентом", що становить безпосередню загрозу вирішенню близькосхідного конфлікту в формі співіснування двох держав, вважають Берлін, Париж, Мадрид і Лондон.

Як повідомлялося, 21 липня Ізраїль розпочав зносити споруди палестинців в населеному пункті Сур Бахер на околиці Східного Єрусалиму. Загалом було зруйновано 12 будівель, у тому числі й житлові. Деякі зі зруйнованих будинків перебували ще на стадії будівництва. Ізраїльтяни пояснювали свої дії тим, що ці будівлі розташовувалися занадто близько до так званої Стіни безпеки, котра розділяє палестинців від ізраїльтян.

Нетаньяху розглядав анексію Палестинських територій

У квітні, перед виборами в ізраїльський парламент, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість анексії районів з єврейськими поселеннями на Західному березі річки Йордан. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив під час Шестиденної війни в 1967 році і пізніше анексував, він досі не поширив свій суверенітет на єврейські поселення Західного берега, де проживають понад 400 000 осіб.