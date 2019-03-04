 В ЄС виступили проти ″чорного списку″ країн, які відмивають гроші - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

В ЄС виступили проти "чорного списку" країн, які відмивають гроші - ЗМІ

Країни ЄС вважають невиправданим застереження Єврокомісії про можливі ризики при угодах з Саудівською Аравією і чотирма територіями, що належать США.

В ЄС розкритикували чорний список країн, які не борються з відмиванням коштів

В ЄС розкритикували "чорний список" країн, які не борються з відмиванням коштів

Усі 28 країн-членів Європейського Союзу відхилили розроблений Єврокомісією "чорний список" країн і територій, які докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Про це у середу, 6 березня, повідомили агентства dpa і AFP з посиланням на джерела в дипломатичних колах в Брюсселі. За їхньою інформацією, члени Комітету постійних представників ЄС (COREPER) розкритикували критерії, на основі яких складено список, назвавши їх непрозорими і непереконливими.

Зокрема, в ЄС виступили проти включення в чорний список Саудівської Аравії і чотирьох територій, що належать США - Віргінських островів, Американського Самоа, Пуерто-Ріко і Гуаму. Раніше саудівський король Салман направив лідерам країн ЄС лист, в якому застеріг від ухвалення "чорного списку". Він пояснив, що цей крок може призвести до труднощів для торгівлі та інвестиційних відносин з Ер-Ріядом. Посол США при ЄС Гордон Сондленд також розкритикував включення в список американських територій, а міністерство фінансів США заявило про стурбованість списком. Уряд Панами заявив, що до оприлюднення цього списку з ними не зв'язувався ніхто з Єврокомісії.

Країни-члени ЄС підкреслили свою прихильність боротьбі з відмивання коштів та фінансуванням тероризму, але закликали Єврокомісію розробити список, який "відповідає високим стандартам", передає dpa.

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13 лютого Єврокомісія представила перелік країн і територій, де, за її висновком, спостерігаються суттєві недоліки у сфері боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму. До списку були включені: Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Віргінські острови, Ефіопія, Ємен, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Північна Корея, Пуерто-Рико, Самоа, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад, Тобаго, Туніс та Шрі-Ланка.

Єврокомісія планувала рекомендувати країнам ЄС піддавати ретельній перевірці фінансові операції за участю фізичних і юридичних осіб, включаючи фінансові інститути, з цих держав і територій. Схвалений Єврокомісією список повинен бути підтриманий Європарламентом і Радою ЄС на рівні міністрів. За інформацією AFP, голосування щодо документу відбудеться 7 березня на полях засідання глав МВС країн ЄС. Після цього відповідне розпорядження буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набере чинності через 20 днів.

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